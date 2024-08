Crazy Pizza di Flavio Briatore aprirà a Napoli alla fine dell’estate. Lo ha annunciato l’imprenditore piemontese che ha confermato anche che il prezzario sarà identico a quello degli altri locali della catena, con la Margherita da 17 euro o la pizza con la Pata Negra da 68 euro.

Crazy Pizza apre a Napoli: dalla Margherita a 17 euro alla Pata Negra a 68 euro

Flavio Briatore ha annunciato l’apertura di Crazy Pizza alla fine dell’estate in una intervista a Corriere della Sera, pur senza fornire una data precisa. Precedentemente l’inaugurazione del locale in via Nazario Sauro, il primo tratto del lungomare di Napoli, era prevista per maggio, ma poi è slittata di qualche mese. Un’apertura che fa discutere in terra partenopea, poiché Crazy Pizza offre un prodotto che è estremamente lontano dalla tradizione napoletana: un disco sottile e biscottato che all’ombra del Vesuvio viene accostato più ad un cracker che ad una pizza.

Anche i prezzi al centro delle polemiche, considerato che a Napoli, in media, una Margherita al tavolo costa tra i 5 ed i 6 euro, costo che potrebbe salire leggermente nelle pizzerie del lungomare (e altre zone determinate) dove i costi degli affitti sono decisamente più alti rispetto ad altre parti della città.

Il menù di Crazy Pizza Napoli

Ecco quale sarà molto probabilmente il menù delle pizze di Crazy Pizza Napoli, con lista degli ingredienti e prezzi.

VESUVIO (Mozzarella di Bufala, Provola a­ffumicata, Pomodorini del Piennolo DOP, Provolone del Monaco DOP e basilico): 34 euro.

POMODORO (Salsa pomodoro, aglio, origano e basilico): 15 euro.

CRAZY PIZZA FOCACCIA (Mozzarella, bresaola, pomodoro Cuore di bue, rucola e Parmigiano Reggiano grattuggiato): 28 euro.

MARGHERITA (Salsa pomodoro, mozzarella di Bufala e basilico): 17 euro.

PATA NEGRA (Salsa pomodoro, mozzarella di Bufala e prosciutto Pata Negra Joselito): 68 euro.

RUSTICA (Salsa pomodoro, mozzarella di Bufala, peperoni, melanzane e zucchine grigliate): 25 euro.

BURRATA (Salsa pomodoro, Burrata, basilico e olio extra vergine d’oliva): 28 euro.

FOCACCIA CON STRACCHINO (Focaccia sottile ripiena di Stracchino): 27 euro.

BUFALINA (Salsa pomodoro, bocconcini di Bufala, confit di pomodorini Datterini, olive Taggiasche, peperoncino secco e pesto): 34 euro.

SAN DANIELE (Salsa pomodoro, mozzarella di Bufala e prosciutto San Daniele): 34 euro.

PARMIGIANA (Crema di melanzane con aglio, mozzarella di Bufala, melanzane grigliate, Cuore di bue concassé, Parmigiano Reggiano, origano e basilico): 25 euro.

BISMARK (Salsa pomodoro, mozzarella di Bufala, prosciutto cotto e uova): 25 euro.

CATALANA (Mozzarella di Bufala, gamberi, basilico, pomodorini Datterini, cipolla rossa e aglio): 34 euro.

MEDITERRANEA (Salsa pomodoro, mozzarella di Bufala, acciughe, capperi e origano): 25 euro.

AL PROSCIUTTO (Salsa pomodoro, mozzarella di Bufala e prosciutto cotto): 34 euro.

SALAME & GORGONZOLA (Salsa pomodoro, mozzarella di Bufala, salame piccante, Gorgonzola e olive Taggiasche): 25 euro.

PROFUMATA (Salsa pomodoro, mozzarella di Bufala, pomodorini Datterini, aglio e basilico): 25 euro.

CALZONE (Salsa pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto): 27 euro.

ADRIATICA (Salsa pomodoro, mozzarella di Bufala, pomodorini Datterini, aglio, tonno e cipolla rossa): 25 euro.

REGINA (Salsa pomodoro, mozzarella di Bufala, prosciutto cotto e funghi): 28 euro.

TARTUFO (Mozzarella di Bufala, crema al tartufo con funghi e scaglie di tartufo nero fresco): 55 euro.

VENTRICINA (Salsa pomodoro, mozzarella di Bufala e salame Ventricina piccante): 28 euro.

SALMONE (Mozzarella di Bufala, Provola fresca affumicata, crème fraîche, salmone affumicato, erba cipollina e pepe bianco): 34 euro.

FORMAGGI (Mozzarella di Bufala, Parmigiano Reggiano e Gorgonzola): 25 euro.

SOTTOBOSCO (Salsa pomodoro, mozzarella di Bufala, salsiccia, funghi, rucola, Parmigiano Reggiano e peperoncino): 25 euro.