Sono diventate velocemente virali le immagini di un operatore dell’Asia che abbandona rifiuti nel centro storico di Napoli prima di andare via con il camioncino. La registrazione è stata inviata al deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, da alcuni residenti.

VIDEO/ Napoli, netturbino ferma il camion e lancia rifiuti in strada a via Toledo

‘Facciamo tanto per tenere il Vico San Sepolcro pulito poiché siamo ad angolo con via Toledo. Poi vengono i netturbini, come potete guardare dal video e buttano buste di spazzatura a terra. Non capiamo questo suo comportamento e chiediamo che venga sanzionato perché non merita di avere un posto comunale’ Questo il messaggio dei cittadini.

“Le immagini sono incredibili e il comportamento dell’operatore è assolutamente inqualificabile. Abbiamo inviato il video all’azienda per le valutazioni del caso e, se confermate le responsabilità, chiediamo che vengano presi provvedimenti severi. Proprio nell’area di via Toledo a Napoli il problema dello spazzamento e della raccolta dei cestini gettacarte è serissimo, non è accettabile che il centro cittadino venga abbandonato nel degrado, addirittura con il contributo di chi dovrebbe lavorare per tenerlo pulito”. Queste le parole di Borrelli.