La Pastiera, regina della Pasqua: tutti i segreti per prepararla a casa

Pasqua è alle porte e con essa ogni anno tornano in vita tutte le tradizioni che accompagnano questa festività, comprese quelle gastronomiche. Andando a scovare nel mondo della pasticceria, vediamo come uno dei dolci più tipici di questo periodo sia la Pastiera, ricetta partenopea le cui origini risalgono all’era pagana e alla leggenda della Sirena Partenope. Questo perlomeno secondo alcuni studiosi, perché secondo altre testimonianze invece si tratta di un dolce risalente al sedicesimo secolo grazie ad una ricetta tirata su da una suora all’interno del convento benedettino di San Gregorio Armeno.

Realizzata con grano, ricotta e uova, la Pastiera viene preparata il giovedì santo per poi essere consumata il sabato che precede la domenica della Resurrezione e Pasquetta. Si tratta di un dolce talmente unico da aver ottenuto ufficialmente il riconoscimento di prodotto agroalimentare tradizionale campano.



Quali sono gli ingredienti necessari per la Pastiera



Prima di stilare un elenco di tutti gli ingredienti necessari per la Pastiera, occorre sottolineare il fatto che la preparazione per questa ricetta risulta essere molto lunga e laboriosa. Proprio per questo motivo ci si può facilitare la vita ordinando la spesa online con Bennet o con altri supermercati digitali. Infatti, in questi ultimi tutti i prodotti necessari sono semplici e facilmente reperibili. Per quanto concerne gli ingredienti utili alla realizzazione della Pastiera, partendo da quelli per realizzare la frolla menzioniamo 250 grammi di farina 00, 50 grammi di strutto, 50 grammi di burro, 80 grammi di zucchero, 20 grammi di miele millefiori, un uovo da 60 grammi, 40 grammi di latte intero, mezza scorza di limone, di arancia e un pizzico di sale fino.

Per la crema di grano, invece, sono necessari 200 grammi di grano cotto, 80 grammi di latte intero, 25 grammi di burro, mezza scorza di limone, di arancia e sempre un pizzico di sale fino. Per il resto del ripieno, infine, si devono utilizzare 200 grammi di ricotta di pecora, 180 grammi di zucchero, 50 grammi di cedro candito, 20 grammi di miele millefiori, 2 uova, un tuorlo, 20 grammi di latte intero, acqua di fiori d’arancio e mezza scorza di limone e di arancia.

Come preparare la Pastiera in casa



Per preparare la Pastiera in casa è necessario partire dalla frolla. Sul piano di lavoro bisogna setacciare la farina, unire un pizzico di sale e formare una fontana tanto da vedere il piano di lavoro al centro. Qui vanno aggiunti il burro, lo strutto e lo zucchero, dopodiché occorre lavorare a mano i grassi e lo zucchero in modo tale da farli assorbire. Procedendo con la mescolazione vanno uniti il miele, il latte e l’uovo, poi si passa a grattugiare le scorze di arancia e di limone. Continuando a lavorare gli ingredienti al centro, invece, si ottiene una pastella morbida, a quel punto si inizia a prendere la farina. Trovata la forma di un panetto, quest’ultimo va reso totalmente liscio ed omogeneo fino a coprirlo con una pellicola e a farlo riposare in frigo per 1 ora e 15 minuti. Capitolo cottura del grano. Qui il grano precotto va versato in un pentolino, all’interno del quale va aggiunto un pizzico di sale.

Il grano, prima di integrarlo con il burro, va schiacciato e bagnato con il latte, dopodiché in pochi minuti l’obiettivo deve essere quello di sfiorare il bollore. Una volta arrivati a questo punto, va spento il pentolino e va trasferito il contenuto in una pirofila bassa e larga per fare in modo di far raffreddare. In una ciotola a parte si setaccia la ricotta alla quale va aggiunto lo zucchero. In seguito, prima di far riposare il tutto in frigo per un’oretta, si deve continuare a mescolare per far sì che la consistenza sia morbida. Trascorso il tempo necessario il composto di grano va trasferito in una grande ciotola per poi essere integrato con il cedro candito a cubetti. Recuperata la ciotola con zucchero e ricotta vengono uniti il miele e il composto di grano, mentre in un’altra ancora vanno rotte le uova, il tuorlo e va versata l’acqua di fiori di arancio. Prima di mescolare bene il tutto, aggiungete anche il latte e grattugiate un po’ di scorza di limone e d’arancia.

Questo composto, per completare il ripieno, va unito due o tre volte alla crema di ricotta e grano, per poi riprendere la pasta frolla suddividendola in due parti di cui una più grande dell’altra. La parte più grande, con l’obiettivo di arrivare ad uno spessore di 3 mm, va stesa con un mattarello sul piano leggermente infarinato. Arrotolata la pasta sul mattarello, srotolatela su uno stampo svasato per pastiera da 20 cm. Dopodiché fate aderire il tutto al fondo e ai bordi, per poi rifilare questi ultimi con il supporto di un coltellino. Trasferita la crema all’interno, il ruoto va sbattuto sul piano per cancellare eventuali bolle d’aria, in più la parte avanzata di impasto va tirata creando 7 striscioline spesse da 1 a 2 cm. Mentre le prime 4 vanno poste in senso trasversale oltre il bordo della Pastiera, le altre 3 vengono messe sopra per creare il reticolo. Eliminati gli eccessi di frolla, la Pastiera può essere cotta in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 50-55 minuti sul ripiano più basso del forno.