Conte resta azzurro, i retroscena della sua scelta e i motivi: “Il tecnico ama Napoli”

Tante chiacchiere sul suo futuro ma Antonio Conte come riporta la Repubblica, ha deciso di continuare la sua avventura sulla panchina del Napoli. Il tecnico era in cima alla lista dei desideri di Juventus e Milan, ma la volontà è quella di rendere grande la squadra azzurra, specialmente in vista del ritorno in Europa per la prossima stagione.

Conte resta al Napoli, i motivi della scelta e i retroscena

“Il Piemonte può attendere e vale lo stesso anche per la Juventus, che un pensierino per riprendersi il “suo” allenatore lo ha fatto e lo farà ancora. Ma il richiamo del Sud per il momento sembra essere troppo forte e sarà probabilmente così almeno per un’altra stagione, o forse due, perché l’ex ct ha appena iniziato il suo lavoro sulla panchina azzurra e ha dunque bisogno di altro tempo per portarlo a termine. Ripagare l’affetto ricevuto a scatola chiusa dalla gente è la sua missione meridionale, che richiede dedizione e non potrà essere interrotta dopo un periodo di tempo così breve. Conte era arrivato in estate con l’etichetta di “juventino” e non ha mai rinnegato con coerenza il suo passato, ma sta dimostrando con i fatti di essersi calcato anima e cuore nella sua nuova realtà napoletana, ama Napoli e la sua città”.