BME porta il sole al ristorante, l’esperienza de ‘La Roccia’: “Ecco come risparmiamo il 50% di gas”

Grazie ad un impianto di solare termico, uno storico ristorante di Ercolano ha dimezzato i costi per l’acqua calda: la testimonianza di una storia di risparmio e sostenibilità ambientale.

BME e solare termico: il caso virtuoso de “La Roccia al Vesuvio” con l’impianto Sunerg

C’è un modo intelligente, sostenibile ed estremamente conveniente per produrre acqua calda sanitaria in ambito domestico e commerciale: si chiama solare termico, e a dimostrarne l’efficacia sono i risultati tangibili di chi ha scelto di installarlo.

Come il ristorante La Roccia al Vesuvio, storico baluardo della buona cucina a Ercolano, che da due anni ha deciso di affidarsi alla tecnologia Sunerg grazie alla consulenza di BME Srl – Battiloro Materiale Elettrico e Termoidraulico, fornitori di Torre del Greco.

Un investimento che ha già ripagato abbondantemente la spesa iniziale, tagliando i costi del gas in modo drastico. “Abbiamo ottimizzato molto i consumi in modo semplice e veloce. Col sole riusciamo ad avere l’acqua quasi dodici mesi all’anno senza problemi”, racconta Massimo Panettone, titolare de La Roccia, locale situato in via Vesuvio ad Ercolano, attivo dal 1981.

L’energia pulita a portata di mano (e di tetto)

L’impianto, realizzato con pannelli solari termici Sunerg e fornito da BME, prevede un accumulo da 300 litri con doppio pannello, per un ingombro ridotto ma una resa elevatissima: “Parliamo di un’occupazione di circa due metri quadri e mezzo, quindi un impianto compatto, ideale anche per attività che non dispongono di grandi spazi” spiega Ciro Battiloro, la voce “social” della BME Srl e punto di riferimento per chi cerca soluzioni efficienti e sostenibili. “Se può soddisfare in questo modo un ristorante, figuriamoci un’abitazione, un piccolo condominio o un’altra attività commerciale”.

L’impianto solare termico Sunerg

Il cuore del sistema è semplice: l’energia del sole viene catturata dai pannelli e utilizzata per riscaldare l’acqua sanitaria, riducendo drasticamente l’utilizzo del gas. Il risultato? Risparmio economico, efficienza, e un’impronta ecologica decisamente più leggera.

Il titolare de “La Roccia”: “Il sole non si paga”

“Se togliamo i periodi più freddi dell’inverno, gran parte dei mesi dell’anno lavoriamo solo con l’energia solare. Abbiamo dimezzato i consumi del gas, e l’investimento è stato recuperato nel giro di due anni, forse anche meno” continua Massimo.

L’ingombro minimo per l’impianto solare termico

“Il sole non si paga, non ha aumenti di prezzo“, sottolinea, e i benefici si vedono fin da subito, anche dal punto di vista della qualità del servizio: acqua calda sempre disponibile, pulita ed efficace.

BME: qualità, competenza e un servizio a 360°

Da quasi 50 anni la famiglia Battiloro, patron della BME, si occupa di forniture elettriche e termoidrauliche per privati, aziende e attività commerciali. Non solo vendita, ma consulenza personalizzata, assistenza e soluzioni su misura, con uno sguardo sempre rivolto all’innovazione e alla sostenibilità.

“Lavoriamo per portare tecnologie utili e intelligenti in contesti reali, come quello della ristorazione. Un’attività come La Roccia ha bisogno di continuità e affidabilità, e il solare termico Sunerg risponde perfettamente a queste esigenze”, sottolinea Ciro Battiloro.

L’ingresso di BME, unica sede via Cavallerizzi a Torre del Greco

La Roccia al Vesuvio: tradizione, gusto e ora anche sostenibilità

Da decenni, La Roccia al Vesuvio è più che un semplice ristorante: un punto di riferimento da generazioni per chi cerca la cucina verace, semplice, i sapori autentici e un’atmosfera sospesa tra terra e cielo, con uno dei panorami più suggestivi sul Golfo di Napoli, immersi nel verde del Vesuvio.

Dal 1981 accoglie clienti da tutta la Campania (e non solo), offrendo piatti della tradizione in un ambiente familiare, caldo e curato. Oggi, con l’impianto solare firmato BME, aggiunge anche un tassello importante in termini di scelte green e rispetto per l’ambiente.

“È stata una scelta naturale – conclude Massimo – perché ci ha permesso di migliorare l’efficienza della nostra struttura, risparmiare e fare un gesto concreto per il futuro del nostro territorio e per chi verrà dopo di noi”.

Solare termico, energia rinnovabile, risparmio reale

Oggi è il momento giusto per scegliere il solare termico: e affidarsi a chi, come BME, conosce il territorio, i prodotti, le tecnologie e le esigenze di chi lavora ogni giorno, è certamente un primo passo nella direzione giusta.

BME, materiale elettrico e termoidraulico: dove si trova e contatti

Il punto vendita di BME, Battiloro Materiale Elettrico e Termoidraulica, si trova a Via Cavallerizzi 51/F a Torre del Greco (NA).

Telefono: 081 881 9687

Cellulare: 3737478191 / 3663593222

Email: info@bme-srl.it

Facebook: BMEsrl

Instagram: @bme_srl

Linkedin: BME S.r.l.