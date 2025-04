Via Matris, la grande processione degli Incappucciati del Venerdì Santo in diretta su Vesuviolive

La Via Matris di Torre del Greco trasmessa in diretta: la processione degli Incappucciati che ricorda i dolori di Maria durante la passione e morte di Cristo quest’anno cresce e coinvolge l’intera città.

Torna la Via Matris con la tradizionale processione degli incappucciati del Venerdì Santo: per l’anno giubilare, il percorso si è ingrandito fino a coinvolgere quattro parrocchie cittadine.

Saranno quattro, quest’anno, le parrocchie torresi coinvolte nel percorso della Via Matris: un itinerario che coinvolgerà circa 30.000 persone, considerando il bacino di fedeli delle chiese toccate dalla processione.

Le parole degli organizzatori

“La “nostra” Via Matris quest’anno sarà qualcosa di diverso: usciamo dal quartiere, abbracciamo l’intero centro storico cittadino”, è l’annuncio del gruppo Incappucciati.

“Alla sua tredicesima edizione la nostra processione, in occasione del Giubileo, acquista una nuova dimensione, un nuovo percorso, una nuova forma, che coinvolge altre realtà parrocchiali che sposano la nostra visione primigenia”.

“Sarebbe fuori luogo parlare di “orgoglio” o “fierezza”, ma è innegabile che questa crescita ci riempia di gioia”, dichiarano gli organizzatori, “Ogni manifestazione che coinvolge tante persone creando aggregazione, anche se nasce da un numero limitato di promotori, tanto visionari nel sognarla quanto concreti nel realizzarla, trova la sua vera ragione d’essere nella capacità di coinvolgere sempre più anime, persone, gruppi: ed è ciò che avevamo sempre sperato, e che sta iniziando davvero a realizzarsi”.

Gli Incappucciati: “Una processione dal significato universale”

Una processione che porta con se una serie di significati simbolici profondi e atavici, sia spirituali che umani: “Racconta la storia di un quartiere, di una realtà parrocchiale, ma racconta anche miti fondanti di tutta la nostra religione. Guardando ancora oltre, è una processione dal significato universale: la maternità, il dolore, lo speranza, la preghiera, la fede, la catarsi, la tradizione, i valori religiosi e quelli civili sono fenomeni, sentimenti e percorsi che coinvolgono qualsiasi essere umano, di qualsiasi epoca, a qualsiasi latitudine”.

Processione del Venerdì Santo a Torre del Greco: il percorso completo

Il percorso inizierà con la statua dell’Addolorata, una pregiata scultura del ‘700 napoletano, che partirà alle 20.30 dalla chiesa di Santa Maria del Pianto in via Purgatorio. Proseguirà verso la Parrocchia di Santa Maria del Carmine, poi in via Cavallerizzi, viale Del Gatto e via Circumvallazione.

Il momento culminante sarà l’incontro con la statua del Cristo Morto, presso la parrocchia della SS. Annunziata: da qui, il corteo proseguirà per via Gaetano De Bottis, piazza Luigi Palomba, via Piscopia, via Roma, via Diego Colamarino fino alla parrocchia di Santa Maria delle Grazie.

La processione si dirigerà verso piazza Santa Croce: in processione, la statua dell’Addolorata sarà riaccompagnata alla parrocchia del Carmine attraverso via Beato V. Romano, via Teatro; via Piscopia e piazza Luigi Palomba.