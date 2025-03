La Via Matris in tutto il centro cittadino: grandi novità per la processione del Venerdì Santo

Torna la Via Matris con la tradizionale processione degli incappucciati del Venerdì Santo: per l’anno giubilare, il percorso si è ingrandito fino a coinvolgere quattro parrocchie cittadine.

Torre del Greco si prepara a vivere uno dei momenti più intensi della Settimana Santa con la Via Matris, la solenne processione degli Incappucciati del Venerdì Santo che quest’anno si espande, percorrendo l’intero centro cittadino.

In un anno giubilare che invita tutti ad essere “pellegrini di speranza”, l’iniziativa proposta con successo da anni ad opera del gruppo incappucciati di Torre del Greco, facente capo alla chiesa del Carmine, cresce e coinvolge tutto il centro cittadino.

Saranno quattro, quest’anno, le parrocchie torresi coinvolte nel percorso della Via Matris: un itinerario che coinvolgerà circa 30.000 persone, considerando il bacino di fedeli delle chiese toccate dalla processione.

Processione del Venerdì Santo a Torre del Greco: il percorso completo

Il percorso inizierà con la statua dell’Addolorata, una pregiata scultura del ‘700 napoletano, che partirà alle 20.30 dalla chiesa di Santa Maria del Pianto in via Purgatorio. Proseguirà verso la Parrocchia di Santa Maria del Carmine, poi in via Cavallerizzi, viale Del Gatto e via Circumvallazione.

Il momento culminante sarà l’incontro con la statua del Cristo Morto, presso la parrocchia della SS. Annunziata: da qui, il corteo proseguirà per via Gaetano De Bottis, piazza Luigi Palomba, via Piscopia, via Roma, via Diego Colamarino fino alla parrocchia di Santa Maria delle Grazie.

La processione si dirigerà verso piazza Santa Croce: in processione, la statua dell’Addolorata sarà riaccompagnata alla parrocchia del Carmine attraverso via Beato V. Romano, via Teatro; via Piscopia e piazza Luigi Palomba.

Vesuviolive.it trasmetterà la via Matris in diretta streaming

L’iniziativa vede unite le comunità parrocchiali del centro cittadino, guidate da don Giosuè, don Mario, don Orazio e don Aniello, nel momento in cui la chiesa celebra la passione e morte di Cristo vista attraverso le sofferenze di Maria ai piedi della croce: un dolore espresso dagli incappucciati e dalla simbologia penitenziale che essi recano in processione per questo evento che attira sempre più fedeli, anno dopo anno, non solo dai confini cittadini.

Anche quest’anno, come già avvenuto per le edizioni 2023 e 2024, Vesuviolive.it trasmetterà in diretta streaming sui propri canali social le immagini della processione.