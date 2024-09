Sono state diffuse attraverso i social le scioccanti immagini relative al momento in cui Chiara Jaconis è stata colpita da una statuetta piovuta da un palazzo ai Quartieri Spagnoli di Napoli. La 30enne padovana è morta ieri all’ospedale del Mare nonostante il disperato tentativo dei medici, ringraziati pubblicamente dal padre della vittima.

VIDEO/ Chiara Jaconis uccisa da una statuetta, le immagini shock. Perché non accada più

La polizia ha individuato l’abitazione dal cui balcone è caduto l’oggetto che ha fatalmente centrato la giovane turista, provocandole l’edema cerebrale che l’ha poi uccisa.

Il video registrato dalle telecamere di videosorveglianza di un edificio adiacente a quello incriminato, purtroppo mostra la scena nella sua interezza. Chiara passeggia in compagnia del fidanzato, entrambi trascinano in tranquillità i rispettivi trolley, in attesa di recarsi all’aeroporto di Capodichino. Lì si sarebbero poi imbarcati per fare rientro a casa dopo il weekend trascorso in terra partenopea.

Ad un certo punto, però, si consuma il dramma: la 30enne viene colpita dalla statuetta di onice nero diventata tristemente nota, e rimane a terra. Abbiamo scelto di mostrarvi le immagini a scopo di denuncia, perché episodi del genere non accadano mai più.