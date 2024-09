Chiara non ce l’ha fatta: è morta a 30 anni la turista colpita da una statua a Napoli

Non ce l’ha fatta Chiara Jaconis: la turista di origini padovane, che era stata colpita la scorsa domenica da una statua caduta da un balcone nel centro di Napoli, è morta questa mattina all’ospedale del Mare, all’età di 30 anni. Ad apprenderlo da fonti sanitarie è l’Ansa.

Morta la turista colpita dalla statua a Napoli: Chiara aveva 30 anni

La donna si trovava in via Sant’Anna di Palazzo, ai Quartieri Spagnoli, quando è stata colpita alla testa dalla statua, rimanendo gravemente ferita. Stava facendo l’ultima passeggiata in città prima di dirigersi all’aeroporto per rientrare a casa ma quel giro conclusivo del suo soggiorno si è trasformato in un vero e proprio dramma.

Chiara era in compagnia di un amico bolognese, rimasto illeso, quando improvvisamente all’altezza del civico 6 è precipitata prima una bottiglia poi una statua di onice nero raffigurante un elefante, quella che ha letteralmente travolto la turista.

La 30enne è caduta al suolo con la testa sanguinante richiamando l’attenzione di diversi passanti che si sono precipitati verso di lei per soccorrerla. Anche due americani in vacanza, entrambi medici di professione, hanno cercato di rianimare la ragazza prima ancora dell’arrivo dei soccorsi.

Dopo l’arrivo all’ospedale Vecchio Pellegrini, la 30enne è stata trasferita presso l’Ospedale del Mare di Napoli dove è stata sottoposta ad un delicato intervento. Dopo giorni di agonia, la giovane turista si è spenta tragicamente. Le lesioni cerebrali riportate si sarebbero rivelate troppo gravi.

La polizia di stato ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica: secondo le prime ricostruzioni, l’oggetto si trovava su un portapiante in un balcone, prima di cadere probabilmente per il cedimento della struttura che lo sosteneva. Gli ultimi aggiornamenti aprono la strada anche ad un’ipotesi più inquietante, ancora al vaglio degli inquirenti, e che propende per una possibile distrazione da parte di una persona che in quel momento stava maneggiando la statua.