Ha dell’incredibile quanto accaduto domenica 15 settembre 2024, attorno alle ore 16, in via Sant’Anna di Palazzo ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Una turista originaria di Padova, Chiara Jaconis, è stata colpita alla testa da una statua di onice caduta da un edificio.

La trentenne stava passeggiando in compagnia di un amico originario di Bologna, rimasto illeso, quando improvvisamente all’altezza del civico 6 è piovuta prima una bottiglia, poi una statua di onice nero raffiguarnte un elefante.

Chiara colpita da una statua piovuta ai Quartieri Spagnoli, le condizioni restano gravissime

I due avevano deciso di trascorrere nella città partenopea il weekend, ed in serata avrebbero dovuto raggiungere l’aeroporto di Capodichino per fare rientro a casa.

La donna è caduta al suolo con la testa sanguinante, ed è estata soccorsa immediatamente dai tanti passanti. Due americani in vacanza, medici di professione, si sono tra gli altri prodigati per prestare i primi soccorsi a Chiara.

L’ambulanza arrivata dopo la chiamata al 118 ha trasportato la vittima dell’incidente d’urgenza al vicino Vecchio Pellegrini, per poi essere trasferita all’Ospedale del Mare per un intervento chirurgico urgente visto il grave problema cerebrale.

Questo il bollettino diffuso dall’Asl: “la paziente ha una emorragia subaracnoidea con edema cerebrale, diffusa”, è stato necessario un “intervento neurochirurgico per decalottamento” per consentire la decompressione della zona interessata.

La polizia di stato ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica: secondo le prime ricostruzioni, l’oggetto si trovava su un portapiante in un balcone, prima di cadere probabilmente per il cedimento della struttura che lo sosteneva. I frammenti della statuina sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine.

Attualmente Chiara si trova ricoverata in terapia intensiva, in condizioni gravissime.