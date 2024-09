Napoli, turista inciampa e rovina al suolo in pieno centro per l’assenza di illuminazione

A Napoli ancora un incidente che coinvolge un turista, rovinato al suolo a causa della mancanza di illuminazione pubblica. È accaduto al Borgo di Sant’Antonio Abate come denunciato dalla pagina Facebook “Riscattiamo la quarta municipalità di Napoli” sul proprio profilo: “Continua l’emergenza illuminazione pubblica al Borgo Sant’Antonio Abate, nelle foto che vedete è stata chiamata un’autoambulanza per un turista rovinosamente caduto, appunto per la mancata illuminazione stradale. Come sempre abbiamo segnalato il tutto e allertato i sanitari. Non ci arrenderemo mai, anche il Borgo Sant’Antonio Abate deve rinascere, così come è stato per: i Quartieri Spagnoli e la Sanitá. Il turismo deve iniziare ad essere curato anche nel nostro quartiere”.

Turista inciampa e cade nel Borgo di Sant’Antonio Abate in centro a Napoli

“Ci cascano le braccia” – commenta il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli – “Mentre Napoli, grazie ad un riscatto di immagine e al sempre più crescente flusso turistico, è sotto riflettori nazionali e internazionali, qui manca la luce per strada. Abbiamo inviato una nota ad Edison Next Government, alla Municipalità e al Comune affinché si rimedi al più presto a questa mancanza. Incidenti di questo tipo, causati dalla carenza di manutenzione, non ne vogliamo vedere più”.