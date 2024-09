Geolier e Chiara si sono fidanzati ufficialmente: chi è il nuovo amore del rapper

Adesso è ufficiale: il rapper di Secondigliano Geolier e Chiara Frattesi, sorella del calciatore dell’Inter Davide e ex dello juventino McKennie, si sono dichiarati ufficialmente al pubblico.

Geolier e Chiara Frattesi sono fidanzati: l’ufficialità attraverso post e storie su Instagram

Dopo essere stati paparazzati quest’estate in Sardegna, i due hanno rotto gli indugi e sono usciti allo scoperto, pubblicando praticamente in contemporanea due storie che li ritraggono in atteggiamenti di complicità.

È sbocciato un nuovo amore nel cuore dell’artista napoletano, che solo pochi mesi fa aveva annunciato la fine della sua relazione con la fidanzata storica Valeria D’Agostino. I due erano comunque rimasti in buoni rapporti, spendendo parole d’affetto reciproche nelle successive uscite.

Geolier è salito alla ribalta nazionale grazie al secondo posto conquistato all’ultimo Festival di Sanremo: il rapper è stato inondato di celebrità e non solo, tanto da riuscire in breve tempo a realizzare uno dei suoi sogni.

Geolier ha infatti acquistato recentemente una lussuosissima villa con piscina nella zona di Pozzuoli, staccandosi dal suo quartiere d’origine, Secondigliano, ma non dalla sua terra natale, alla quale si è sempre dichiarato tremendamente legato.