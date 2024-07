Nuovo flirt per il rapper napoletano Geolier. Reduce dalla rottura con la sua storica fidanzata Valeria D’Agostino, il cantante è stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di Chiara Frattesi, sorella del calciatore dell’FC Inter Davide, recentemente balzata agli onori della cronaca per la sua relazione con il centrocampista dell’FC Juventus Weston McKennie.

Geolier paparazzato in Sardegna con la nuova fiamma Chiara Frattesi: chi è il nuovo flirt del rapper

I due sono stati immortalati insieme a Porto Cervo, in Sardegna, dove secondo quanto riportato dalla rivista sarebbero usciti di notte, frequentando i privé esclusivi della movida come il Billionaire.

Pare che l’artista, per depistare i fotografi, avrebbe cambiato ogni sera il modello della macchina con cui usciva.

Il primo incontro tra i due sarebbe avvenuto proprio in Costa Smeralda: “Lei, che assieme alla sua famiglia è un’habituée della Costa Smeralda, non è mai scesa in spiaggia durante il fine settimana, per uscire poi di nascosto, al calare delle tenebre, con la sua nuova fiamma”.

“L’arrivederci avviene di primo mattino – continua il settimanale Chi – davanti alla villa appena fuori Porto Cervo che Geolier ha affittato assieme agli amici e al suo entourage, da cui non si separa mai. Lì fuori, ad aspettarlo, c’è una navetta che lo porterà al suo jet privato, ma prima di salire lui e Chiara Frattesi appaiono per qualche istante insieme, per salutarsi alla luce del sole”. Recentemente Geolier aveva dichiarato: “Non potrò mai avere una ragazza che non sia napoletana. Le ragazze di Napoli mi piacciono perché sono passionali, amano nel mio stesso modo“