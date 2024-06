Il rapper napoletano Geolier ha acquistato una nuova casa. Reduce dal secondo posto ottenuto all’ultimo Festival di Sanremo, che l’ha ufficialmente lanciato nel panorama nazionale, l’artista rivelazione dell’anno ha deciso di lasciare la sua amata Secondigliano per trasferirsi a Pozzuoli.

Geolier, nonostante abbia sempre dichiarato di essere molto legato al proprio quartiere di origine, ha deciso di acquistare una grande villa nei Campi Flegrei, il cui prezzo si aggira attorno ai 2 milioni e mezzo di euro.

VIDEO/ Geolier compra casa a Pozzuoli: l’incredibile villa con piscina e vista su Capri

La splendida struttura, sviluppata su tre livelli per un totale di 400 mq coperti. si trova in via San Gennaro Agnano, in un parco privato. È composta da salone con cucina, quattro camere da letto, 7 banni, terrazzi con gazebo attrezzato, palestra con vasca idromassaggio, sauna e circa 1500 mq di scoperti con piscina a sfioro.

Una vera e propria perla, con vista su Capri, che il rapper ha scelto come nuova dimora per godere dei frutti del proprio successo rimanendo comunque nella propria terra natale, senza abbandonare totalmente le proprie origini partenopee.

Geolier ha acquistato la villa attraverso l’agenzia Knight Immobiliare, specializzata in case di lusso.