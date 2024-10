VIDEO/ Napoli, auto finisce contro conduttura idrica: l’acqua supera i 10 metri di altezza

Un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori. Siamo a Chiaiano, quartiere dell’VIII municipalità di Napoli. Un’utilitaria termina la propria corsa contro una conduttura idrica, rompendo i tubi.

VIDEO/ Chiaiano (Napoli): auto si scontra contro conduttura idrica, l’effetto è spettacolare

L’impatto genera una vera e propria fontana che supera i 10 metri d’altezza. L’effetto è spettacolare e per fortuna non provoca danni fisici ai passanti. Sul posto giungono i vigili del fuoco, oltre alla polizia municipale. Per il conducente della vettura, completamente distrutta nell’impatto, solo ferite lievi guaribili in pochi giorni.

Il disagio creato dall’incidente è stato però ingente: i tecnici hanno infatti dovuto lavorare per diverse ore al fine di ripristinare la situazione.