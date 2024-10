Napoli, investito a via Argine da un camion mentre era in bici: morto 86enne

Ennesima vittima della strada a Napoli. Questa mattina, poco prima delle 11, un uomo di 86 anni è stato travolto e ucciso da un camion in via Argine. L’anziano stava pedalando sulla propria bicicletta quando un autoarticolato proveniente da Cercola, per cause ancora da accertare, l’ha investito fatalmente.

Napoli, anziano ciclista investito e ucciso a via Argine da un camion: aveva 86 anni

La vittima è stata soccorsa in condizioni disperate dai sanitari del 118: trasportato in ambulanza all’ospedale del Mare, è purtroppo deceduto dopo circa un’ora.

L’autista si è fermato per prestare soccorso. Sul posto, oltre al personale medico, sono giunti anche gli agenti della polizia municipale e gli uomini dell’infortunistica stradale. Il guidatore del mezzo pesante è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici. L’impatto è avvenuto tra via Argine e via Principe di Napoli.

Sale ancora il numero delle vittime della strada a Napoli da inizio 2024: si viaggia con la drammatica media di oltre due morti al mese da gennaio di quest’anno. Un dato inquietante che purtroppo non accenna a rallentare il proprio incremento.

Solo poche settimane fa, una giovane madre era stata uccisa a via Marina da un’auto che l’aveva travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali. La donna aveva appena lasciato i figli a scuola.