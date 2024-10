Valeria investita a Napoli, lascia due bimbi di 2 e 9 anni: stava per festeggiare l’anniversario

È morta a soli 42 anni Valeria Vertaglio, la donna investita e uccisa da un’auto in via Brin, a Napoli, nella mattinata di ieri, lasciando due bambini piccoli, di 2 e 9 anni, e suo marito che al momento della tragedia si trovava all’estero per lavoro.

Valeria morta a Napoli, investita e uccisa: lascia due bambini

Erano le 8:30 circa quando Valeria, dopo aver lasciato i suoi bambini a scuola, stava attraversando in corrispondenza delle strisce pedonali ma un’auto che stava percorrendo la corsia riservata, in direzione San Giovanni, la avrebbe travolta in pieno.

La 42enne sarebbe morta sul colpo e a nulla sarebbero serviti i tentativi di rianimarla: i sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Stando a quanto rivelato da un gruppetto di amiche a Il Mattino, Valeria era solita lasciare i figli a scuola e fermarsi con loro al bar per un caffè veloce. Quella mattina pare avesse anche appuntamento dall’estetista.

Era sposata da più di 10 anni con Renato, suo marito e padre dei suoi figli, che ha ricevuto la notizia fino a Singapore, dove si trovava per lavoro (si era, infatti, imbarcato qualche tempo fa). Stesso in giornata l’uomo ha fatto rientro a Napoli.

“La loro storia d’amore non si fermava davanti alla distanza, si sentivano e videochiamavano sempre e ultimamente Valeria gli aveva chiesto di ritornare un po’ prima dal suo viaggio di lavoro perché desiderava festeggiare il loro anniversario. Il suo sogno era quello di festeggiare con un piccolo viaggio, desiderava vedere i sassi di Matera e mi aveva chiesto di prendere informazioni per un alloggio” – ha raccontato un’amica a Il Mattino.

Una vicenda che ha scosso l’intera comunità che ora si prepara a dire addio ad una giovane mamma, vittima di un tragico destino. Intanto le indagini proseguiranno e sarà la magistratura a pronunciarsi sul caso. Si tratta dell’ennesima tragedia avvenuta in strada: solo a Napoli si contano 21 incidenti mortali da inizio 2024.