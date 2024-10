AreNapoli, il nuovo Palazzetto dello sport e concerti in un parco di 44mila mq: come sarà

Entro il 2026 sorgerà AreNapoli, il nuovo palazzetto dello sport e dei concerti di Napoli sito al Centro Direzionale. Una struttura che accoglierà eventi sportivi, spettacoli, concerti ed eventi culturali con un range di spettatori variabile tra i 10mila ospiti per gli eventi sportivi ed i 14mila per quelli legati all’intrattenimento.

Ecco AreNapoli: il nuovo palazzetto dello sport al Centro Direzionale

AreNapoli sarà la nuova casa del Napoli Basket: il progetto è stato protocollato, insieme ad Italstage, presso il Comune di Napoli. Un progetto prodotto da imprese napoletane, che coinvolge professionisti partenopei, che andrà a valorizzare l’area dismessa dell’ex Mercato Ortofrutticolo. Il nuovo Palazzetto dello Sport di Napoli sarà inglobato all’interno di un parco urbano attrezzato di 44.000 mq per un investimento, completamente a carico dei proponenti, di 54 milioni di euro.

La riqualificazione dell’ex area industriale

AreNapoli sarà una struttura di respiro internazionale realizzata utilizzando fonti di energia rinnovabili. Il complesso sarà carbon neutral ed autonomo nella produzione di energia elettrica. Un progetto al passo con la tecnologia e con la filosofia, sempre più diffusa, di recuperare le zone abbandonate o degradate per dare nuova vita e creare nuovi punti di aggregazione e socialità. Un tema che a Napoli è sempre più attuale, vista la progressiva e incontrollata turistificazione del centro antico, dal quale vengono man mano allontanati gli autoctoni per fare spazio a case vacanza.

I lavori per la realizzazione di AreNapoli dovrebbero cominciare intorno alla primavera 2025 e dureranno circa due anni. Oltre a rappresentare un nuovo ed importante tassello per i grandi eventi nella città di Napoli, andrà a costituire un polo attorno al quale ruoterà la riqualificazione dell’ex zona industriale. L’imminente apertura della nuova stazione della Linea 1 renderà la zona facilmente raggiungibile.

Vito Grassi: “Contributo concreto da chi ama questo territorio”

Le parole di Vito Grassi, Presidente di Graded S.p.A. nonché azionista della S.S. Napoli Basket S.r.l., insieme al fratello Federico Grassi: “Il progetto presentato per il Palaeventi da 10/14.000 posti è il contributo che la S.S. Napoli Basket S.r.l., insieme a Pasquale Aumenta per la Italstage S.r.l., offriamo alla città per potersi candidare ai grandi eventi sportivi internazionali. Basket in primis ovviamente, ma anche Tennis, Pallavolo, Futsal, e ogni altro sport possibile a livello indoor“.

“Un contributo reale di progettualità ed investimento per alzare sempre più l’offerta da un territorio che può puntare ad esser leader nel mondo per attrattività e senso di ospitalità. Un contributo che parte dal basket, si estende agli altri eventi sportivi e si implementerà sempre più in un piano di azioni sociali a beneficio di tutti i quartieri. Un progetto e un contributo concreto da chi ama questo territorio, ci crede e ci investe quotidianamente, si sente parte attiva del cambiamento e dell’ambizione di crescita continua”.

Un milione di visitatori all’anno

Pasquale Aumenta di Italstage S.r.l. ha affermato: “Vogliamo portare in questo progetto l’esperienza trentennale sviluppata nel settore dell’allestimento di grandi eventi, che ci ha visto lavorare con alcuni dei più grandi artisti ed organizzatori di eventi del mondo. Crediamo che la città di Napoli meriti un posto importante nella programmazione internazionale degli eventi musicali e stimiamo che con il nuovo palazzetto si potranno avere circa un milione di visitatori all’anno, generando un importante indotto economico, diretto e indiretto alla città”.