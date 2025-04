Chi era Janan, la turista morta a 25 anni nel crollo del Faito: il fratello è l’unico sopravvissuto

Aveva solo 25 anni Janan Suliman, la giovane turista israeliana che ha perso la vita a seguito del crollo della cabina della funivia del Monte Faito nel pomeriggio di giovedì. Una vita spezzata tragicamente insieme a quella delle altre tre vittime di questo gravissimo incidente.

Chi era Janan: la turista di 25 anni deceduta alla funivia Faito

La 25enne era giunta in Campania con suo fratello, unico sopravvissuto della cabina precipitata a seguito del cedimento del cavo di trazione. I due probabilmente avevano deciso di trascorrere un periodo di vacanza nella nostra Regione, toccando varie tappe, compreso il viaggio panoramico in funivia dalla stazione di Castellammare di Stabia fino al Monte Faito.

Purtroppo proprio durante il tragitto la giovane Janan è deceduta così come una coppia di turisti britannici e il macchinista dell’EAV Carmine Parlato. L’unico ad essere scampato alla morte è stato il fratello della 25enne, attualmente ricoverato all’Ospedale del Mare in gravi condizioni.

“L’ultima foto di Suliman Janan, israeliana di 25 anni, morta nella tragedia della funivia del Monte Faito e di suo fratello, in sedazione e intubato all’Ospedale del Mare in condizioni critiche” – è il post di Noi che amiamo Israele che ha diffuso le prime immagini della ragazza.

I corpi sono dilaniati. Siamo arrivati sul posto, è un problema grosso giungere fino a lì. Stanno negli alberi, gli alberi si sono tranciati, sono come le lance dei soldati romani. La cabina ha rotolato per diversi metri, le vittime sono cadute nella sterpaglia, è un bosco fitto di alberi sottili e alti che sono diventati come delle lance“ – ha raccontato uno dei soccorritori impiegati nel recupero dei cadaveri intervistato da Rai News.