Via Matris, la processione degli Incappucciati abbraccia il centro cittadino

Successo per la Via Matris di Torre del Greco: per la prima volta la processione del Venerdì Santo ha attraversato le vie di tutto il centro cittadino.

Via Matris, l’iniziativa degli Incappucciati cresce e commuove

Un momento di fede, tradizione e profonda emozione ha attraversato le strade di Torre del Greco nella serata di ieri 18 aprile 2025, con la suggestiva celebrazione della Via Matris.

La comunità si è raccolta intorno alle figure della Madonna Addolorata e del Cristo Deposto, preceduti dagli Incappucciati che recavano i simboli della passione: chiodi, corona di spine, una catena trascinata sul basolato vulcanico delle vie del centro cittadino, il gallo (un vero gallo in gabbietta) che cantò, come raccontano le Sacre Scritture, dopo che Cristo fu rinnegato tre volte.

Una città raccolta per il Venerdì Santo

La processione lungo un percorso che ha unito preghiera e riflessione, con tappe scandite dai sette dolori di Maria. Una manifestazione intensa, sentita, capace di toccare le corde più intime di chi vi ha preso parte.

Fiaccole accese, volti commossi, le marce funebri della banda alternate al suono delle troccole: la Via Matris diventa una tradizione che per il primo anno, in occasione del Giubileo, ha abbracciato l’intera città, attraversando le strade di quattro comunità parrocchiali del centro cittadino torrese: la Madonna del Carmine, la Santissima Annunziata, la Madonna delle Grazie e Santa Croce.

La processione, nata su iniziativa del gruppo incappucciati di Torre del Greco, ha raccontato il senso del Venerdì Santo, sospeso tra la tristezza e l’attesa della festa trasformando la città in un grande luogo di raccoglimento.

La processione trasmessa sul web

Tre ore di cammino trasmesse in diretta streaming ai torresi e non solo, sparsi per il mondo, attraverso i canali social di Vesuviolive. Un’iniziativa molto apprezzata dai tanti concittadini sparsi per l’Italia ed il mondo.

Numeri ancora in crescita nel momento in cui scriviamo e tanti commenti di apprezzamento per l’iniziativa che si innesta nel solco di una città sempre più votata a diventare, grazie a queste iniziative, se non una capitale, quantomeno un capoluogo del turismo religioso.