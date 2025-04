Pasqua e Ponti Primaverili tra le meraviglie del Museo di Pietrarsa: ingresso a tariffa speciale

In occasione del periodo pasquale e dei successivi ponti primaverili, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa accoglierà i visitatori dando il via ad una serie di aperture speciali, riservando loro una tariffa ridotta di soli 5 euro.

Aperture primaverili speciali al Museo di Pietrarsa

Durante le feste di Pasqua, della Liberazione e del Lavoro, il celebre sito museale sarà aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30, dal 19 aprile al 4 maggio (tranne nella giornata del 28 aprile). Il biglietto d’ingresso avrà un prezzo speciale di 5 euro per l’intero periodo.

Un modo per trascorrere le giornate festive all’insegna della meraviglia, tra rotabili storici e giardini botanici, godendo di una spettacolare vista sul Golfo di Napoli. Usufruendo della tariffa speciale sarà possibile immergersi a pieno nella storia delle ferrovie, tra locomotive, carrozze e cimeli d’epoca, ammirando le bellezze culturali e paesaggistiche di un luogo unico al mondo. Per ulteriori informazioni e dettagli sulle aperture speciali e su tutte le iniziative in programma è possibile telefonare al numero 081472003 oppure inviare una e-mail a museopietrarsa@fondazionefs.it.

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

La sede espositiva è unica nel panorama nazionale, tra i più affascinanti musei ferroviari d’Europa ubicato, tra Napoli e Portici, proprio sul primo tratto di ferrovia costruito nella Penisola. Adagiato tra il mare e il Vesuvio con una spettacolare vista sul Golfo di Napoli il sito rappresenta un unicum in Italia sia per la ricchezza dei materiali conservati, sia per il fascino della sede. Si estende su un’area di 36.000 metri quadrati, di cui una parte è occupata da un meraviglioso giardino botanico con piante proveniente da tutto il mondo.

Dal 19 aprile al 4 maggio, nelle giornate festive e dal venerdì alla domenica sarà possibile concedersi una piacevole pausa pranzo alle Terrazze Pietrarsa, con Bistrot e Pizzeria aperti per l’occasione. Per tutte le informazioni e per riservare un tavolo è possibile contattare il numero 335 6422368.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Aperture straordinarie primaverili a tariffa speciale al Museo di Pietrarsa;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli – Portici;

Quando: dal 19 aprile al 4 maggio (tranne il 28 aprile), dalle 9:30 alle 19:30;

Contatti: 081472003; museopietrarsa@fondazionefs.it.