Parrucche per le pazienti oncologiche: gli angeli di Balato donano 10 chili di capelli

Un piccolo, enorme gesto per le pazienti oncologiche che non hanno adeguate possibilità economiche. In un anno la catena di saloni di parrucchieri Balato ha raccolto ben dieci chilogrammi di capelli da devolvere all’associazione di volontariato Un angelo per capello. Quest’ultima raccoglie ciocche di capelli con cui creare delle parrucche inorganiche da donare alle pazienti oncologiche.

Gli angeli di Balato donano 10 chili di capelli

Ogni parrucca ha un valore di mercato di 500 euro, una spesa difficilmente sostenibile da molte donne. A tendere loro una mano è l’associazione di volontariato di Santeramo del Colle, coadiuvata da diversi saloni di parrucchieri, tra cui Balato. L’hair stylist Mariano Balato è tra i primi donatori disseminati in tutta Italia con i suoi dieci chili di capelli donati per questa iniziativa benefica.

“Il progetto ‘Un Angelo per Capello’ ha l’obiettivo di offrire un aiuto e un sostegno – spiegano dall’associazione – concreto ai pazienti oncologici che non possono sostenere economicamente l’acquisto di una parrucca. L’innovativa visione del progetto è tesa a promuovere un atteggiamento pro-attivo del paziente attraverso cui affrontare in maniera positiva gli ostacoli derivanti dalla patologia. La parrucca, dunque, rappresenta una “strategia di fronteggiamento” per dare continuità alla propria immagine corporea: in questo modo si continua a conservare il proprio aspetto conferendo sicurezza personale, in quanto sembra che nulla sia cambiato. Migliorando la qualità di vita del paziente è possibile affrontare con più fiducia la lotta contro la malattia”.

Aggiunge Mariano Balato: “La nostra squadra è particolarmente sensibile a questo tema e sia io che i miei collaboratori cerchiamo di affrontare l’argomento con le nostre clienti. Con delicatezza e tatto proviamo a sensibilizzarle rispetto a questo tema, raccogliendo ottimi feedback di grande solidarietà femminile. Io credo che chi svolge il nostro lavoro, sempre a contatto con tante persone, abbia l’obbligo morale di affrontare questi argomenti e di donare e sollecitare a donare per aiutare chi al momento è meno fortunato. Ogni volta che sappiamo che è stata donata una parrucca gratuitamente a qualche paziente oncologico con i nostri capelli, festeggiamo con gioia. Non bisognerebbe mai spegnere i riflettori su queste tematiche”.

La storia di Mariano Balato è quella di un professionista che, nato in una zona popolare di Napoli come il Rione Sanità, grazie alla dedizione e alla passione è riuscito a creare qualcosa di importante. Oggi la sua catena conta cinque sedi in Campania, due a Roma e Milano ed una a Ibiza, dando lavoro a centinaia di persone.