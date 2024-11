Si chiamava Emanuela Chirilli, aveva 28 anni ed era originaria di Maglie, un paesino in provincia di Lecce, la vittima dell’incendio divampato questa notte a Napoli in un bed & breakfast situato in piazza Municipio al civico 84.

Chi era Emanuela Chirilli, la turista morta questa notte nell’incendio di un b&b a Napoli

Le fiamme si sarebbero propagate tra le 4 e le 5 del mattino: il corpo senza vita della ragazza, che si trovava in città da turista, è stato trovato all’interno del b&b “Il covo degli Angioini“.

La polizia scientifica sta portando avanti tutte le indagini del caso per ricostruire l’esatta dinamica che ha portato alla tragedia. Il palazzo risulta agibile: è stato escluso dunque che il fuoco sia partito dall’esterno della stanza in cui si trovava la vittima.

Secondo le prime informazioni raccolte, Emanuela era appena arrivata in città ed avrebbe dovuto pernottare a Napoli una sola notte. Inoltre è quasi certo che si trovasse da sola.

Dall’esterno della struttura si possono notare gli esterni della stanza in cui alloggiava la vittima completamente anneriti dal fumo, così come il motore del condizionatore e la persiana del balcone che affacciava sulla piazza.