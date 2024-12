FOTO/ Il villaggio natalizio di SHEIN a Napoli è spettacolare: tanti stand a ingresso gratis

Resterà aperto fino all’11 dicembre il pop-up store di Shein a Napoli, il più grande negozio a tempo del celebre brand allestito tra i padiglioni della Mostra d’Oltremare e che prende il nome di Snowville, un grande villaggio natalizio dove poter fare shopping acquistando capi di abbigliamento, accessori, prodotti per la casa e tanti altri articoli del popolare e-commerce.

Shein ha aperto a Napoli: il negozio è spettacolare

Inaugurato lo scorso 3 dicembre, il “villaggio natalizio” di Shein rappresenta uno dei pop-up store più belli in assoluto tra quelli finora lanciati dalla famosa catena low-cost. In occasione delle imminenti festività, lo store è stato accuratamente addobbato con alberi, palline, fiocchi e giganteschi pacchi regalo che si introducono in una scenografia tipicamente invernale: tra paesaggi imbiancati e soffici nuvole di neve.

All’interno del negozio spiccano vere e proprie postazioni pensate per scattare foto, la cassetta delle lettere per Babbo Natale e l’area “A Natale vorrei” dove poter compilare un foglietto, scrivendo il proprio desiderio, da attaccare poi all’iconica parete. Momenti di svago e divertimento da accompagnare alla passeggiata tra stand e scaffali dove poter curiosare tra vestiti, maglie, gonne, pantaloni, borse, scarpe e tanto altro.

Capi non solo da ammirare ma anche da provare, negli appositi camerini, ed acquistare senza dover necessariamente effettuare l’ordine online. Lo store darà spazio alla nuova collezione inverno con un’ampia selezione per tutte le categorie più amate: donna e premaman, curvy, uomo, neonati e bambini, pigiami e calzini. Non mancherà una sezione dedicata interamente ai prodotti per la casa così come un’area beauty con i prodotti SHEGLAM.

Di seguito giorni e orari di apertura: dal 3 al 6 dicembre dalle 11:00 alle 20:00; 7 e 8 dicembre dalle 10 alle 20; dal 9 all’11 dicembre dalle 11:00 alle 20:00. L’ingresso è libero e gratuito per tutti, non serve alcuna prenotazione né iscrizione. Basterà presentarsi alla Mostra d’Oltremare, entrando dall’accesso di Piazzale Vincenzo Tecchio.