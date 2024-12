Babbo Natale, elfi e pista sul ghiaccio di 1000 mq al Christmas Land napoletano: è gratis

Dopo il lancio all’Edenlandia di Napoli, anche AcquaFlash si trasforma in Christmas Land, il villaggio del Natale a ingresso gratis visitabile all’interno del grande parco acquatico di Licola. L’inaugurazione è fissata per domani, 7 dicembre 2024, con la spettacolare parata d’inizio.

Christmas Land: apre il villaggio di Natale ad AcquaFlash

Christmas Land è il magico regno del Natale che gode di ben due location: l’Edenlandia, dove ha debuttato il primo dicembre, e AcquaFlash che si vestirà dei colori delle feste proprio nel weekend dell’Immacolata. Ad annunciarlo è Gianluca Vorzillo, CEO di Tanit, società che gestisce entrambi i parchi di Napoli e Licola che per l’occasione si trasformano in due magici villaggi natalizi.

Sabato 7 dicembre AcquaFlash in versione Christmas Land accoglierà grandi e piccini con una grande parata natalizia, prevista per le ore 16:00, che vedrà sfilare tanti personaggi magici, da Babbo Natale con le sue renne al Grinch, passando per elfi e pupazzi di neve. Il cuore pulsante del grande villaggio sarà la pista di pattinaggio su ghiaccio vero, di circa mille metri quadrati, che per un mese prenderà il posto della grande piscina ad onde.

Novità assoluta è il ritorno del Circo Orfei che dal 7 dicembre alzerà il suo tendone proprio nell’area parcheggio di AcquaFlash e che sarà protagonista con i suoi artisti della grande parata inaugurale di sabato 7 dicembre. A Christmas Land, sia a Edenlandia che ad AcquaFlash, si potranno visitare i mercatini e la Fabbrica del Natale oltre a giocare nella Escape Room e nei Christmas Games per poi seguire l’Operazione Jingle Bell, la programmazione degli spettacoli musicali e comici con quasi 100 figuranti che animeranno tutte le attrazioni del villaggio.

Christmas Land: orari di apertura per Edenlandia e AcquaFlash

Edenlandia viale Kennedy – Napoli

Dal 1 dicembre al 22 dicembre: nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 22, nei festivi e nei weekend dalle ore 10 alle ore 24;

lunedì 23 dicembre ore 10.00-22.00;

Martedì 24 dicembre ore 10.00 – 16.30;

Mercoledì 25 dicembre ore 10.00-14.00 e ore 17.30 – 00.00;

Giovedì 26 dicembre ore 10.00-00.00;

Venerdì 27 dicembre ore 10.00-00.00;

Lunedì 30 dicembre ore 10.00-22.00;

Martedì 31 dicembre ore 10.00-16.30;

Da Mercoledì 1 gennaio al 6 gennaio 2025 dalle ore 10.00 alle ore 00.00.

ACQUAFLASH via Masseria vecchia,54 – Giugliano ( Licola )

7-8 -14-15 21-22-23-27-28-29-30 dicembre 10:30-22:30;

20 dicembre 16:30-22:30;

24 dicembre 10:00-14:30;

25 dicembre 18:00-00:00;

26 dicembre 10:30-00:00;

31 dicembre 10:30-14:30;

1 gennaio 18:00-00:00;

2-3-4 gennaio 10:30-22:30;

5 gennaio 10:30-00:00;

6 gennaio 10:30-22:30.