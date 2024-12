Travolto e ucciso in strada: il turista morto a Napoli voleva proteggere la sua nipotina

Avrebbe perso la vita per salvare la sua nipotina il turista di 75 anni, nato a Bari ma residente in Francia, morto nella mattinata di ieri a Napoli, a seguito di un incidente avvenuto lo scorso sabato in Corso Amedeo di Savoia.

Incidente a Napoli: turista morto per salvare la nipote

L’uomo, un pensionato di 75 anni, aveva scelto la città partenopea per trascorrere un piacevole weekend ma mentre passeggiava in Corso Amedeo di Savoia sarebbe stato investito da una moto. La vittima stava attraversando la strada a pochi metri dalle strisce pedonali quando sarebbe stato completamente travolto dal motociclo guidato da un ragazzo di 21 anni.

L’investitore si sarebbe fermato immediatamente per soccorrere il pedone, venendo assistito a sua volta per le lesioni riportate nella caduta. Il 75enne è stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale Cardarelli dove, nella mattinata di ieri, intorno a mezzogiorno, presso la sala operatoria del reparto della Neurochirurgia, è deceduto.

“E’ stato un attimo, ha cercato di proteggere la nipotina dall’investimento” – sono le uniche parole rilasciate dai familiari della vittima a Il Mattino. Probabilmente il 75enne avrebbe fatto da scudo alla bambina che era con lui e la moglie, per salvarle la vita.

Intanto al 21enne è stata ritirata sia la patente che il veicolo mentre proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento si indaga per omicidio stradale ma non sono contestate aggravanti.