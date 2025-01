Dopo Briatore anche Salt Bae aprirà un ristorante a Napoli: quando e dove

Salt Bae aprirà un ristorante a Napoli nel 2025: l’annuncio ufficiale

Il celebre chef Salt Bae, al secolo Nusret Gökçe, aprirà un ristorante a Napoli. Ad annunciarlo è stato proprio lui, attraverso un video pubblicato sul suo account ufficiale Instagram, intento a firmare un lunghissimo contratto.

Stando al testo allegato, le nuove aperture delle sue steak house arriveranno a cinque nel 2025, con un’importanza particolare, tra le altre, nel nostro Paese. Dopo Milano e Roma — annunciate in diverse occasioni nei mesi scorsi e ancora non realizzate — si aggiungono Città del Messico, la Cappadocia e infine Napoli.

Dopo Crazy Pizza di Flavio Briatore, la città famosa per la pizza a portafoglio e il cuoppo a pochi euro è pronta dunque ad accogliere un altro imprenditore di fama mondiale nell’ambito della ristorazione.

La storia di Salt Bae è una moderna favola che è diventata possibile solo grazie alla potenza dei social media. Sarebbe stato improbabile, fino a qualche anno fa, che un apprendista macellaio senza particolari qualifiche potesse costruire un impero con decine di ristoranti sparsi tra le mete turistiche più popolari del mondo.

Nato nel 1983 a Erzurum, in Turchia, in una famiglia con risorse limitate, ha iniziato a fare esperienza nella lavorazione della carne, prima di guadagnare notorietà con video semplici in cui i granelli di sale rimbalzano sul gomito prima di atterrare sulla bistecca, diventando il suo marchio distintivo.

“Before anyone else” è l’acronimo che completa il riferimento al sale nel suo soprannome, mentre ha scelto il nome dei suoi locali — il primo, a Istanbul, era stato aperto già nel 2010 — Nusr-et Experience. La sua fama è legata non solo al gesto iconico, ma anche al servire Tomahawk da chili e chili completamente ricoperte di oro commestibile. E il conto? A volte raggiunge cifre vertiginose.

Istanbul, Ankara, Bodrum e Marmaris in Turchia, Dubai, Abu Dhabi e Doha in Medio Oriente; e poi Miami, New York, Dallas, Beverly Hills e Las Vegas negli Stati Uniti. In Europa, per ora, Nusret è presente solo a Londra e Mykonos.

Tuttavia, grazie ai milioni di follower che lo supportano e alla potenza economica del magnate turco Ferit Sahenk, le possibilità di espansione sono ampie. Milano, ad esempio, aspetta il suo arrivo da circa un anno e mezzo.

Dove aprirà Salt Bae a Napoli?

La prospettiva napoletana è invece una totale novità. Tra overtourism e preoccupazioni riguardo alla ‘contaminazione’ della cucina partenopea attraverso iniziative ritenute poco idonee, il capoluogo campano è una delle piazze più osservate dagli investitori.

Ad esempio, è arrivato tra non poche polemiche Flavio Briatore con il suo spettacolare Crazy Pizza, e lo stesso Gökçe era stato avvistato lo scorso dicembre alla tavola del pizzaiolo Ciro Salvo.

Probabilmente, durante un sopralluogo alla ricerca dell’ennesima location segreta. Anche se non ci sono informazioni certe sul possibile indirizzo — alcuni lo immaginano da qualche parte sul Lungomare, tra via Partenope e via Caracciolo, e d’altronde Alain Ducasse ha aperto di recente proprio sul lungomare di Napoli! — molte persone già storcono il naso riguardo alla tipologia di offerta e soprattutto al livello dei prezzi, che si preannunciano stratosferici. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti, naturalmente dalla prossima storia Instagram di Nusret.