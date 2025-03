Concorso Comune di Napoli, 134 nuove assunzioni a tempo indeterminato: tutte le info

Oltre 130 assunzioni a tempo indeterminato, nel 2025 arrivano i nuovi concorsi per entrare nel Comune di Napoli

Nuove assunzioni al Comune di Napoli nel 2025. Saranno 134 i posti messi a disposizione tra cui 70 tecnici e agenti di Polizia Locale. Previste anche promozioni, passaggi di livello e scorrimenti di graduatorie per oltre cento dipendenti. Tutto ciò è previsto dal PIAO (Piano di Fabbisogno del Personale), approvato ad inizio settimana dalla giunta del sindaco Gaetano Manfredi per il biennio 2025-2026.

Il bando ufficiale uscirà nelle prossime settimane, dove saranno poi spiegate le modalità per sostenere le prove.

50 vincitori + 10 idonei del concorso per Agente di Polizia Locale

3 mobilità per Psicologo

1 mobilità per Dirigente



Previsione nuovi concorsi o scorrimento della graduatoria degli idonei, in attesa della prossima normativa in materia

50 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D tempo indeterminato

20 Agenti Polizia Locale cat. C tempo indeterminato



Progressioni verticali tra Aree

25 posti da cat. A a cat. B

40 posti da cat. C a cat. D di Istruttore Direttivo Amministrativo

40 posti da cat. C a cat. D di Istruttore Direttivo Di Vigilanza

19 posti da cat. C a cat. D di Istruttore Direttivo Tecnico



Stabilizzazioni 2025-26

11 Agenti di Polizia Locale

2 Assistenti Sociali

1 Istruttore Direttivo Amministrativo

2 Istruttore Amministrativo

1 Istruttore Direttivo Tecnico

1 Maestro

per il 2026

15 Istruttore Direttivo. Amministrativo

7 Assistenti Sociali

Scorrimento graduatorie

3 Istruttore Direttivo Scolastico cat. D

7 Istruttore Tecnico cat. C.