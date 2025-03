“Usate le strisce”: studenti di Scampia al Vomero per cineforum educativo picchiano tassista

Una mattinata che doveva essere dedicata alla cultura e al confronto si è trasformata in un episodio di violenza gratuita nel cuore del Vomero.

Quattro minorenni, studenti di un istituto tecnico di Scampia, sono stati denunciati dai Carabinieri per aver aggredito un tassista in Piazza Vanvitelli, una delle zone più frequentate del quartiere collinare.

Tassista picchiato a Piazza Vanvitelli al Vomero: gli autori 4 studenti di Scampia

Il fatto, avvenuto nei giorni scorsi, è stato immortalato in alcuni video che hanno fatto rapidamente il giro del web, suscitando indignazione tra i cittadini.

Tutto è iniziato al termine di un cineforum organizzato dalla scuola dei ragazzi, un’iniziativa che prevedeva la visione di “The Holdovers – Lezioni di Vita”, film incentrato su temi educativi e di crescita personale.

Dopo la proiezione, tenutasi in un cinema di via Kerbaker, i quattro – tutti tra i 16 e i 17 anni e provenienti dall’hinterland napoletano – si stavano dirigendo verso i loro motorini parcheggiati in zona.

È stato proprio in quel momento che un tassista, un uomo di 55 anni, li ha invitati a utilizzare le strisce pedonali per attraversare la strada. Un richiamo banale, apparentemente innocuo, che però ha scatenato una reazione spropositata.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del nucleo operativo e della stazione Vomero Arenella, i ragazzi hanno risposto con insulti e, in pochi istanti, sono passati alle mani. Il tassista è stato colpito ripetutamente, riportando escoriazioni e un vistoso occhio nero.

Solo l’intervento di alcuni passanti ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Nel frattempo, diversi testimoni hanno ripreso la scena con i loro smartphone: i video, diffusi sui social, sono diventati virali, fornendo un contributo decisivo per l’identificazione dei responsabili.

Denunciati i quattro ragazzi

Le indagini dei Carabinieri sono scattate immediatamente. Grazie alle immagini e alle testimonianze raccolte, i quattro minorenni sono stati rintracciati e denunciati all’autorità giudiziaria per lesioni personali.

La vittima, soccorsa sul posto, se l’è cavata con ferite lievi, ma l’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle strade di Napoli e sul comportamento di alcune frange di giovanissimi.

L’ironia della vicenda non è sfuggita a molti: i ragazzi avevano appena assistito a un film che parla di responsabilità e crescita, eppure hanno scelto di agire in modo opposto ai valori proposti dalla pellicola. Resta ora da capire quali saranno le conseguenze per i quattro, che dovranno rispondere delle loro azioni davanti alla giustizia minorile.

Intanto, Piazza Vanvitelli, simbolo di vivacità e socialità, si ritrova al centro di una storia che lascia l’amaro in bocca a una comunità sgomenta.