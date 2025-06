Ponticelli, crolla il controsoffitto in un asilo nido. Nessun ferito ma tanto spavento

Tanto spavento ma, fortunatamente, nessun ferito: è questo il bilancio dell’episodio avvenuto nella giornata di lunedì 16 giugno nella scuola dell’infanzia e asilo nido comunale “Perasso”, situata nel quartiere Ponticelli, a Napoli. Intorno alle ore 14, si è verificato il crollo improvviso della controsoffittatura in un’aula già chiusa e interdetta da tempo.

L’asilo nido, ancora in attività fino alla fine del mese, ospitava i bambini nello spazio mensa. I piccoli, insieme al personale scolastico, amministrativo e Ata, si stavano preparando per il pranzo quando un forte boato ha scosso l’intero plesso, allertando immediatamente tutti i presenti.

Le parole di una mamma dopo il crollo nella scuola a Ponticelli

Secondo quanto raccontato da una delle mamme, accorsa subito sul posto e ascoltata dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, la situazione è apparsa da subito allarmante:

“Un pezzo di solaio di una classe della scuola Perasso ha ceduto. Le bidelle e le maestre hanno subito portato i bambini fuori in giardino. Poco dopo, mentre parlavamo con le insegnanti, abbiamo sentito un altro boato fortissimo, vetri che si frantumavano… Abbiamo pensato che stessero cedendo anche le finestre. Subito dopo, ancora altri rumori. A quel punto tutti hanno lasciato la scuola.”

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri e l’ufficio tecnico del Comune di Napoli, affiancati dai Vigili del Fuoco, che hanno effettuato un primo sopralluogo. In via precauzionale, l’intero edificio di via Provinciale Botteghelle di Portici è stato temporaneamente chiuso. Le verifiche strutturali, sia all’interno che all’esterno dell’edificio, proseguiranno nei prossimi giorni per accertare eventuali altri rischi e determinare le cause del cedimento.

Durissima la reazione dell’onorevole Borrelli, che ha commentato con indignazione:

“È inaccettabile che nel 2025 continuino a verificarsi episodi di questo tipo in edifici scolastici. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma non possiamo affidarci alla sorte. Serve una verifica immediata e approfondita di tutte le scuole del territorio. Pretendiamo sicurezza per i bambini, per chi lavora nelle scuole e per le famiglie. Bisogna fare chiarezza su quanto accaduto e vigilare affinché la situazione venga risolta al più presto.”

L’episodio ha sollevato ancora una volta forti preoccupazioni sulla sicurezza degli edifici scolastici in città. Famiglie e personale chiedono interventi urgenti e strutturali per garantire ambienti sicuri e adeguati a bambini e lavoratori. La tragedia è stata solo sfiorata.