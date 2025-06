Concerti al Maradona, il Comune denuncia: “Oltre 200 mila euro di danni e non del tutto risarciti”

Sabato 28 giugno si chiuderà ufficialmente la stagione dei concerti allo Stadio Diego Armando Maradona con l’atteso live dei Pinguini Tattici Nucleari. Un evento che metterà fine a un ciclo di grandi show che, se da un lato hanno regalato spettacolo e indotto economico, dall’altro hanno lasciato anche una lunga scia di danni e polemiche per l’amministrazione comunale.

Duecentomila euro di danni per i concerti al Maradona, la denuncia

Come riportato dall’edizione online de Il Mattino, infatti, tra il 2022 e il 2024 si contano danni per oltre 200mila euro causati dagli eventi musicali ospitati nell’impianto di Fuorigrotta. Un dato ufficiale, contenuto in un documento emesso da Palazzo San Giacomo, che fa il punto sul bilancio – non solo artistico – della stagione dei concerti.

Il Comune di Napoli ha avviato puntualmente tutte le procedure di richiesta risarcimento verso gli organizzatori dei concerti. E, va detto, la stragrande maggioranza delle società coinvolte ha risposto con tempestività: dai Coldplay a Tiziano Ferro, passando per Nino D’Angelo, tutte le produzioni hanno provveduto al pagamento delle somme dovute dopo aver ricevuto le comunicazioni ufficiali.

Resta in sospeso solo una posizione: una società, il cui nome non è stato ancora reso noto, non ha ancora saldato il proprio debito nei confronti del Comune. L’amministrazione resta in attesa del pagamento, pronta a procedere per vie formali in caso di ulteriori ritardi.