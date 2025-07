Insegne luminose abusive e auto spostate sui marciapiedi: mazzata della GdF su 9 parcheggi a Napoli

Controlli a tappeto della Guardia di Finanza di Napoli per contrastare l’abusivismo e l’economia illegale nell’area portuale della città. In soli quattro giorni, dal 20 al 23 luglio, sono stati segnalati alle autorità competenti 30 soggetti, controllati 155 individui e 108 veicoli, in un’operazione che ha coinvolto il I Gruppo e il Gruppo Pronto Impiego del Comando Provinciale.

Autorimesse abusive e parcheggi selvaggi nel mirino

Nove titolari di autorimesse sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico ed esposizione non autorizzata di insegne pubblicitarie luminose. Le autovetture dei clienti venivano sistematicamente parcheggiate in doppia fila, sui marciapiedi o sugli stalli a pagamento (strisce blu), mentre i gestori delimitavano spazi pubblici con coni e cartelli non autorizzati, generando caos nella viabilità e confusione nella segnaletica stradale.

Fermati parcheggiatori abusivi e sequestrata merce contraffatta

Durante i controlli sono stati individuati anche quattro parcheggiatori abusivi, due dei quali denunciati a piede libero in quanto recidivi. In totale sono stati elevati 13 verbali per violazioni al Codice della Strada, e un veicolo privo di assicurazione è stato sequestrato.

L’operazione ha portato anche al sequestro di 60 articoli contraffatti, tra cui borse e magliette con loghi della SSC Napoli, e alla denuncia di due soggetti per contraffazione e ricettazione. Inoltre, oltre 500 accessori di abbigliamento sono stati sequestrati amministrativamente, mentre due extracomunitari sono stati segnalati per commercio abusivo su area pubblica.

L’intervento delle Fiamme Gialle si inserisce in una più ampia strategia di contrasto all’illegalità diffusa e alla microcriminalità, con l’obiettivo di ripristinare il decoro urbano e garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai turisti.