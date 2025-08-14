Due bimbi di Gaza accolti al Santobono: sono scheletri, ma i medici li salveranno

Due bimbi provenienti dalla Striscia di Gaza sono stati accolti questa notte all’ospedale pediatrico Santobono, i cui medici salveranno loro la vita. La felicità è enorme, anche se si tratta di soltanto due piccoli innocenti a fronte di decine di migliaia che hanno già perso la vita o che stanno patendo le pene della fame, dei bombardamenti, dei crimini dell’occupazione israeliana.

Due bimbi di Gaza accolti e curati al Santobono di Napoli

Rayanha ha poco più di un anno e arriva da Dair Al-Balah. È accompagnato dalla mamma e dal papà. Sham, invece, arriva da Khan Younis, anche lei ha appena 2 anni ed è accompagnata dalla mamma e dalla sorellina. Nella documentazione sanitaria che l’accompagna si parla di presunto rachitismo con epatomegalia. Per entrambi sono già in corso i primi accertamenti per l’inquadramento diagnostico e per poter avviare, il prima possibile, le cure più appropriate.

I piccoli sono arrivati al Santobono alle 2.30 della notte con una ambulanza del 118 della Asl Napoli 1 Centro che li ha prelevati all’Aeroporto di Ciampino dove sono atterrati con un volo militare nell’ambito di una grande operazione nazionale di evacuazione per motivi sanitari coordinata dall’Aeronautica Militare e dall’Unità di crisi della Farnesina, con il supporto dalla Cross di Pistoia (Centrale remota operazioni soccorso sanitario). La Prefettura e la Regione Campania hanno seguito tutte le fasi dell’arrivo dei due bimbi e degli accompagnatori.

In totale sono 6 i bambini palestinesi accolti presso l’ospedale partenopeo

“Dall’inizio del conflitto sono sei i bambini (compresi gli ultimi due arrivati nella notte) presi in carico dal nostro ospedale per varie patologie complesse – spiega Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon – accoglierli e curarli è quello che sappiamo e dobbiamo fare. È la risposta, senza distinzione di nazione e Credo, al dramma della guerra che, in questo caso, ha tra i bambini le vittime che più di tutte sollecitano la nostra sensibilità e muovono l’impegno concreto delle Istituzioni”.

Non solo cure mediche, ma assistenza e supporto per far ritrovare ai bimbi e alle loro famiglie un ambiente protetto e rispettoso, dopo le devastazioni della guerra, grazie alla Fondazione dell’ospedale (Fondazione Santobono Pausilipon), che ha messo a disposizione alloggi e si occupa dell’ospitalità delle famiglie.

“Abbiamo visto nei loro occhi smarriti tutta la stanchezza e il dolore, ma anche il sollievo di chi si è finalmente lasciato la guerra alle spalle – spiega Flavia Matrisciano, direttrice della Fondazione – Grazie anche ai progetti di raccolta fondi dedicati ai Corridoi umanitari riusciamo a garantire a questi genitori e ai loro piccoli un sostegno completo e continuativo sotto ogni aspetto. In questi casi coinvolgiamo anche i mediatori culturali che hanno il delicato compito non solo di facilitare la comunicazione con il personale sanitario, ma anche di favorire l’integrazione all’interno del contesto di cura e di accoglienza”.

“Mentre continua la vergogna di Gaza nell’indifferenza generale siamo testimoni, con l’arrivo di altri due bambini al Santobono, di quanto realmente sta accadendo in quei territori devastati dalle bombe e dalla fame. Anche stavolta, le nostre strutture sanitarie, e in particolare il Santobono, sono un presidio di professionalità, solidarietà e vicinanza alla popolazione palestinese” – dice il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.