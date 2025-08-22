Napoli, albero si spacca in due all’esterno del Parco Mascagna: così i bambini sono in pericolo

È stata una fortuna coincidenza che vi fossero bambini o persone nei paraggi. All’esterno del Parco Magna, i Giardinetti di via Ruoppolo, un albero si è infatti spaccato in due provocando il crollo di una parte del tronco, il quale con il proprio peso avrebbe potuto gravemente ferire un passante.

Si spacca un albero all’esterno dei Giardinetti di Via Ruoppolo

L’albero, fa sapere Gennaro Capodanno, si trova nei pressi di uno degli ingressi al Parco. Un’area dunque di passaggio e molto frequentata da cittadini e bambini, anche di mattina, vista la chiusura delle scuole per le vacanze estive. Non è chiaro cosa abbia potuto provocare la spaccatura: forse l’eccessivo peso di un ramo unito a potature mal eseguite. Difficile che non c’entrino cattivi interventi dell’uomo: la Natura il proprio lavoro lo conosce e lo esegue sempre bene.

Diverse persone morte per il crollo di alberi

Non è la prima volta che accadono eventi del genere, sia nei dintorni del Parco Mascagna che in altre zone della città. A Napoli, negli scorsi anni, sono morte delle persone a causa del crollo di alberi che non erano stati messi in sicurezza né ben curati. Una città che non impara dai propri errori.