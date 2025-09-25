Geanina scomparsa da Napoli: nessuna notizia da una settimana

È dal 18 settembre che non si hanno più notizie di Geanina Tinca, giovane di 25 anni di origini rumene scomparsa da Napoli. La famiglia ha lanciato un appello attraverso l’associazione Penelope Campania, chiedendo l’aiuto dei cittadini per rintracciarla.

Geanina Tinca scomparsa da Napoli

Secondo le prime ricostruzioni, Geanina sarebbe stata vista l’ultima volta in via Paul Cezanne a Napoli quartiere Ponticelli, intorno alle ore 23 del 18 settembre. Poco prima si sarebbe allontanata dalla stazione di Villa Literno, salendo su un treno diretto verso la città. Da allora, nessun contatto con parenti o amici. La giovane non avrebbe con sé telefono, soldi né documenti, circostanza che rende la situazione ancora più preoccupante.

Segni particolari e abbigliamento

Geanina è alta 168 centimetri, ha capelli neri lunghi, occhi castani e corporatura esile. Al momento della scomparsa indossava una maglietta nera a righe bianche e pantacollant neri. Un elemento che potrebbe aiutare nel riconoscimento è la presenza di due tatuaggi: una lettera “E” sul collo e una foglia sul petto.

L’appello

La trasmissione “Chi l’ha visto?” si è già occupata del caso, riportando che Geanina sarebbe una ragazza “fragile, in forte difficoltà”. L’associazione Penelope Campania ha attivato un numero dedicato per segnalazioni o avvistamenti: +39 351 415 5363. È possibile contattare anche il 112, numero unico di pubblica sicurezza.