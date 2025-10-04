È morto Gianni Punzo: Cis di Nola, Napoli di Maradona e Italo i simboli della sua carriera

Si è spento a 88 anni Gianni Punzo, figura di spicco dell’imprenditoria napoletana e protagonista dello sviluppo economico campano e nazionale negli ultimi decenni.

Il suo percorso iniziò negli anni ’70, quando ebbe l’intuizione di dar vita, insieme ad altri operatori tessili, al Cis di Nola, che divenne uno dei maggiori centri del commercio all’ingrosso e il primo nucleo di quello che oggi è l’Interporto campano.

Dal calcio all’alta velocità: i progetti di una vita

Punzo fu anche vicepresidente del Napoli Calcio negli anni dei trionfi di Ferlaino, Maradona e dei due scudetti. Nel 1987 fondò la finanziaria Cisfi, da cui nacque l’Interporto, una delle principali infrastrutture logistiche del Mezzogiorno.

Tra i suoi meriti anche la co-fondazione della Banca Popolare di Sviluppo e, con Luca di Montezemolo e Diego Della Valle, della Ntv spa, società che ha dato vita a Italo, il secondo operatore italiano di treni ad alta velocità.

A ricordarlo anche Aurelio De Laurentiis, attuale patron della SSC Napoli: “È scomparso un amico che stimavo molto. Gianni Punzo era una persona dotata di grande capacità imprenditoriale e una delle sue doti migliori era quella di essere un eccellente aggregatore. Lo ricordo a lungo ai vertici del Napoli di Ferlaino. A nome di tutta la SSCN, esprimo la mia vicinanza alla sua famiglia”.

L’ultimo saluto

Da alcuni anni si era ritirato dalle attività. I funerali si terranno domani, domenica 5 ottobre, alle ore 17, presso la parrocchia Regina del Rosario in via Manzoni a Napoli.