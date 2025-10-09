Violenta aggressione nel centro di Napoli: 52enne ferito con un ramo di palma
Ott 09, 2025 - Redazione Vesuviolive
I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per soccorrere un uomo ferito.
Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di verifica, la vittima — un 52enne di origini indiane — si trovava nella zona di Porta Capuana quando sarebbe stato improvvisamente circondato da un gruppo di persone a lui sconosciute. Senza alcun apparente motivo, gli aggressori lo avrebbero colpito con parti di una palma, provocandogli una ferita alla gamba.
L’uomo è stato medicato e successivamente dimesso con una prognosi di 14 giorni per una “ferita penetrante con presenza di corpo estraneo (acume di palma di circa 5 centimetri) nella regione laterale della coscia destra”.
Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire l’esatta dinamica dell’aggressione e individuare i responsabili.