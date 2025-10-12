Diventa capotreno con Rail Academy: corso in partenza a novembre al Centro Direzionale

Rail Academy, punto di riferimento nella formazione ferroviaria, annuncia l’apertura delle selezioni per il Corso ADT / Capotreno con avvio previsto il 3 novembre presso la sede di Napoli al Centro Direzionale.

Un’opportunità concreta per chi vuole inserirsi nel mondo del trasporto su rotaia con un ruolo tecnico e di responsabilità.

Perché diventare Capotreno con Rail Academy?

L’Accompagnatore Treno (ADT) o Capotreno è una figura chiave nell’ambito del trasporto ferroviario: si occupa di sicurezza dei viaggiatori, verifica biglietti, coordina le procedure di bordo e garantisce il rispetto delle normative in viaggio.

Gli studenti in una delle lezioni di teoria

È un mestiere dinamico, con grandi prospettive di crescita, richiesto da gestori ferroviari e imprese del settore.

Cosa apprenderanno i partecipanti

Durante il corso, i partecipanti acquisiranno competenze professionali complete sulle normative ferroviarie, regolamenti di sicurezza e sistemi di comunicazione, gestione dei rapporti con la clientela in ambito ferroviario e procedure operative durante il viaggio: controllo titoli di viaggio, accesso, fermate, interventi in caso di emergenza.

Ma gli allievi impareranno anche l’uso di apparati tecnici di bordo, sistemi informatici e software di vendita e le norme antincendio, primo soccorso e procedure di evacuazione.

L’obiettivo è formare operatori pronti a operare in servizio reale su convogli ferroviari, in collaborazione con gestori e compagnie del settore.

Un titolo che apre le porte al lavoro

Al termine del percorso, verrà rilasciato il Certificato di Avvenuta Formazione, riconosciuto e spendibile per candidature presso operatori ferroviari.

Rail Academy collabora con diverse aziende del settore, agevolando l’inserimento professionale dei suoi allievi.

Requisiti e modalità di iscrizione

Possono partecipare tutti i diplomati, purché abbiano raggiunto la maggiore età. Bisogna affrettarsi però: i posti sono limitati.

La sede del corso è a Napoli, presso il Centro Congressi Tiempo all’interno del Centro Direzionale (isola E5, scala A), e si comporrà di cinque moduli con lezioni in aula oltre ad esercitazioni pratiche.

Il corso inizierà il 3 novembre 2025 e le iscrizioni sono aperte fino al 1° novembre: sono previsti forti sconti per i primi iscritti, per chi paga in unica soluzione la quota di iscrizione ma anche per chi risiede fuori regione.

Attiva inoltre la formula “porta un amico” che premia con uno sconto gli studenti che inviteranno ad iscrivere altre persone con la formula del passaparola.

Per i meritevoli c’è la possibilità di dilazionare e posticipare il pagamento grazie al Prestito per Merito di Intesa Sanpaolo. Nell’importo finanziabile, anche tutto il necessario allo studente durante il periodo di formazione: vitto, alloggi, spostamenti e visite mediche.

Iscrizioni e informazioni

Per iscriversi o ricevere maggiori dettagli consulta il sito ufficiale Rail Academy alla pagina dedicata al corso per ADT – capotreno. In alternativa, contatta la segreteria al numero 375 5172189: il team è pronto a guidarti passo dopo passo verso l’accesso al corso e il tuo futuro professionale.

Per tutte le info sono disponibili anche le pagine social dell’azienda:

