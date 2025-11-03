Sono tornate a zampillare questa mattina, dopo un lungo restauro, le tre fontane monumentali del Tondo di Capodimonte e dei Giardini della principessa Iolanda, insieme a quella della Duchessa, nei pressi della Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio.



Il progetto, finanziato dal Comune di Napoli per oltre 450mila euro, ha permesso di recuperare lo stato originario delle strutture, compromesso nel tempo dall’azione degli agenti atmosferici. All’inaugurazione erano presenti il sindaco e i rappresentanti delle istituzioni locali.

Restauro, nuovi impianti e luce sull’antico splendore

Con il coordinamento del Tavolo del Decoro e la collaborazione della Municipalità 3, il personale di Napoli Servizi ha curato la pulitura, la rimozione delle incrostazioni e il consolidamento della pietra, applicando infine un protettivo idrorepellente per preservare le superfici.

Le fontane del Tondo di Capodimonte e dei Giardini della principessa Iolanda sono ora dotate di impianti idraulici ed elettrici completamente rinnovati. Grazie al supporto tecnico di ABC Napoli, sono state installate nuove pompe, sostituite le tubazioni e ripristinato il sistema di illuminazione.

Anche la fontana della Duchessa rinasce

La fontana della Duchessa, originariamente concepita come abbeveratoio, è stata per la prima volta dotata di un impianto per il ricircolo e il trattamento dell’acqua, che ne garantisce il funzionamento costante. Le nuove lance terminali, sostituite da ABC, esaltano i giochi d’acqua e restituiscono a queste opere storiche l’eleganza e la vitalità che le avevano rese simbolo di bellezza e armonia nel cuore di Capodimonte.