Rifiuti abbandonati e mal conferiti da negozi e B&B: raffica di multe al centro di Napoli

Un intervento mirato a tutelare il decoro urbano ha impegnato gli agenti dell’unità operativa Avvocata insieme agli ispettori dell’Asia. L’azione congiunta ha interessato diverse strade del centro cittadino, dove sono stati intensificati i controlli sulle modalità di conferimento dei rifiuti da parte di attività commerciali e strutture ricettive.

Le verifiche si sono concentrate su via Speranzella, via Montecalvario, via Toledo, via Ponte di Tappia e nell’area di piazza Cavour. Proprio il centro di Napoli, insomma. L’obiettivo principale era verificare il rispetto delle regole previste per la raccolta differenziata e per l’esposizione dei contenitori, spesso disattese a danno dell’igiene e dell’immagine della città.

Dodici violazioni accertate per mal conferimento di rifiuti

Nel corso dell’operazione sono state riscontrate dodici irregolarità. Tra le più frequenti, l’esposizione dei sacchi al di fuori degli appositi contenitori, la scorretta separazione delle tipologie di rifiuti e la collocazione dei carrellati all’esterno dei locali in giornate non consentite. Violazioni che contribuiscono a generare accumuli, disordine e maggiore lavoro per gli operatori ambientali.

L’attività ha permesso agli agenti di intervenire con immediatezza per sanzionare le condotte scorrette, sensibilizzando al contempo i titolari delle attività sul corretto conferimento dei materiali.

Uomo fermato mentre abbandona rifiuti a piazza Cavour

Un episodio particolarmente significativo è avvenuto in piazza Cavour, dove gli agenti hanno colto sul fatto un uomo che stava abbandonando a terra vetro, plastica e piccoli frammenti di scarti edili. Il materiale è stato subito rimosso dal personale dell’Asia e per l’autore dell’abbandono è scattata la sanzione prevista.

L’intervento ha messo in luce l’importanza della vigilanza costante nelle zone maggiormente esposte a fenomeni di degrado, dove il conferimento illecito di rifiuti continua a rappresentare un problema ricorrente. Attraverso controlli mirati e azioni di prevenzione, l’obiettivo è scoraggiare comportamenti scorretti e favorire una gestione più ordinata e rispettosa del territorio.