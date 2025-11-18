A Napoli il primo corso in Oncoanestesia mai realizzato in Italia: l’eccellenza al Pascale

Si è ufficialmente concluso a Napoli il primo corso di perfezionamento in Oncoanestesia mai realizzato in Italia. L’iniziativa, fortemente voluta da Arturo Cuomo, Direttore SC Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica dell’Istituto Tumori Pascale, è stata organizzata insieme a Francesca Bifulco e Maurizio Marchesini, con il supporto dell’Associazione Partenos. La cerimonia finale, con la consegna dei diplomi ai 32 partecipanti provenienti da tutta Italia, si è svolta negli spazi della Scuola Superiore Meridionale, ente patrocinatore del progetto.

Il corso nasce con un obiettivo preciso: preparare anestesisti in grado di affrontare le complesse esigenze dei pazienti oncologici, sempre più numerosi anche negli ospedali generalisti. L’anestesista, infatti, segue il paziente lungo tutto il percorso di cura, dalla valutazione preoperatoria fino alla gestione del dolore e alla dimissione.

Un ruolo centrale nella cura del paziente oncologico

La disciplina dell’oncoanestesia richiede competenze altamente specialistiche e una costante interazione con chirurghi, oncologi e radiologi. Cuomo spiega così la complessità del ruolo: “Non si tratta soltanto di “addormentare” e “risvegliare” il paziente, perché l’anestesista è coinvolto dalla fase preoperatoria, in cui i pazienti necessitano di un percorso di preparazione all’intervento con la valutazione dei fattori di rischio, fino alla cura del dolore post-operatorio e alla loro dimissione”.

Il corso, modellato sul format dei master post-universitari, ha previsto 11 lezioni in webinar da febbraio a novembre, con docenti provenienti da centri italiani di eccellenza, oltre a cinque giorni di attività pratica nelle sale operatorie del Pascale.

Una formazione sempre più richiesta

Cuomo evidenzia come l’anestesista oggi operi “a 360 gradi in campo oncologico”, anche per procedure diagnostiche e terapeutiche non chirurgiche: “Oggi l’anestesista – prosegue il Dottor Cuomo – lavora a 360 gradi in campo oncologico, non solo nella pratica chirurgica… Tutto questo giustifica la necessità di skills specifiche e, quindi, di un’ultraspecializzazione”. L’ampio interesse registrato ha già portato all’annuncio della seconda edizione, in partenza a febbraio 2026.

A sottolineare il valore dell’iniziativa anche le parole di Alfredo Budillon, Direttore Scientifico del Pascale: “Un corso unico, quello di Oncoanestesia promosso dal Pascale grazie all’intuizione di Arturo Cuomo. Si tratta di un’esperienza che sicuramente ripeteremo”.

La sinergia tra Scuola Superiore Meridionale e Pascale

Anche la Scuola Superiore Meridionale ha riconfermato il proprio sostegno, come dichiarato da Arturo De Vivo: “Il nostro Dottorato in Oncologia è il tramite con questo mondo… Il prossimo anno replicheremo perché non possiamo che aderire con entusiasmo alla richiesta di patrocinio”.

Sul valore strategico della collaborazione interviene infine Michelino De Laurentiis: “È con grande piacere che concludiamo oggi questo percorso formativo… Si tratta di una sinergia che coniuga alta formazione, ricerca avanzata e trasferimento delle conoscenze in oncologia”. Un impegno comune che, sottolinea De Laurentiis, sta contribuendo alla nascita di una nuova generazione di professionisti altamente qualificati nel campo oncologico.