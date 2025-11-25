I tassisti di Napoli: “Sospendere le tariffe fisse durante le feste”. Sono le più economiche

I tassisti di Napoli hanno avanzato una richiesta formale alle loro organizzazioni sindacali: sospendere le tariffe predeterminate nel periodo delle festività natalizie ed epifaniche, tornando all’utilizzo esclusivo del tassametro. Una proposta che nasce dall’esigenza di gestire al meglio il traffico e di evitare rigidità tariffarie in un momento dell’anno in cui la domanda di taxi aumenta in modo significativo.

Una proposta legata all’aumento del traffico e dei flussi turistici

Il periodo compreso tra Natale e l’Epifania rappresenta per Napoli una fase di grande affluenza, con residenti in partenza o rientro dalle ferie e un consistente afflusso di turisti diretti verso la città e le isole del Golfo. Secondo i tassisti, l’attuale sistema di tariffe fisse non rispecchierebbe le reali condizioni del servizio in queste settimane particolarmente congestionate, rendendo più funzionale il ritorno al calcolo tramite tassametro.

La richiesta arriva in un contesto più ampio, in cui la categoria sollecita anche il ripristino delle ZTL e l’adozione di un piano traffico dedicato ai professionisti del trasporto pubblico non di linea, con l’obiettivo di fluidificare la circolazione e migliorare l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini.

Il ruolo dei sindacati e la discussione del 10 dicembre

Le sigle sindacali Fast/ConfSal e Sitan/Atn Unimpresa hanno raccolto le istanze della categoria e si sono impegnate a presentare la proposta alla Commissione Consultiva comunale. La riunione, inizialmente prevista per il 25 novembre, è stata spostata al 10 dicembre, ma i sindacati hanno confermato che il documento sarà comunque portato all’attenzione dell’organo competente nella nuova data.

Secondo quanto comunicato, la sospensione temporanea delle tariffe predeterminate non richiederebbe un procedimento amministrativo complesso: basterebbe un provvedimento dell’assessorato competente, firmato da un rappresentante della Giunta. Per questo motivo, i tassisti ritengono che l’intervento possa essere adottato in tempi brevi, in modo da entrare in vigore già per le festività imminenti.