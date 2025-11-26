L’Aeroporto Internazionale di Napoli resta tra i migliori d’Europa nonostante indietreggi di 9 posizioni, ma è già pronto a recuperare terreno grazie ai miglioramenti effettuati e l’apertura dello scalo di Salerno-Costa d’Amalfi, che contribuirà a ridurre il sovraffollamento.

A stilare la graduatoria è Holidu, piattaforma di ricerca e prenotazione di case vacanza, che ha raccolto le recensioni di migliaia di utenti.

Migliori aeroporti d’Europa: come è stata calcolata la graduatoria

Holidu ha analizzato i dati e le recensioni di Google Maps per creare una classifica dei migliori aeroporti d’Europa, in modo da aiutare turisti e visitatori a pianificare nel miglior modo possibile le proprie vacanze. Sono stati presi in considerazione i 100 aeroporti più frequentati del continente per numero di passeggeri.

Aeroporto di Napoli, apprezzato per bar, negozi e lounge

L’Aeroporto di Napoli figura nella classifica, e già questa è un’ottima notizia. Nonostante si sia piazzato in 60esima posizione, peggiorando il risultato del 2024, viene apprezzato per la vicinanza al centro città e l’assortimento della galleria commerciale, oltre che per la vicinanza alle mete più gettonate della Campania e del Sud Italia. Da una valutazione di 3,8 è passato a 3,7.

Le criticità più rilevanti sono quelle legate al sovraffollamento, ma da questo punto di vista la situazione non può che migliorare grazie alle migliorie apportate e la nuova organizzazione dei flussi in simbiosi con l’Aeroporto di Salerno-Costa D’Amalfi.

“Come per Bergamo – commenta Holidu – la perdita di un decimale nel punteggio rispetto al 2024 ha determinato lo scivolamento di 9 posizioni. L’aeroporto partenopeo è tuttavia lodato per la sua accessibilità e per i collegamenti con il resto del sud Italia e delle isole, ad esempio con la Sicilia. Inoltre, i recenti miglioramenti, come l’apertura di un’ampia e accogliente lounge e l’avvio delle attività dell’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, fanno prevedere una riduzione del sovraffollamento, specialmente nel periodo estivo, e dunque un probabile recupero nella classifica il prossimo anno”.

I migliori scali d’Italia e d’Europa

Per quanto riguarda gli altri scali italiani, fanno meglio l’Aeroporto di Roma Fiumicino (12° con una valutazione di 4,2), Milano Linate (19° con 4,2), Milano Malpensa (46° con 3,8), Venezia Marco Polo (49° con 3,8), Orio al Serio (58° con 3,7). Con pari valutazione, precedenza è stata data all’aeroporto con un numero maggiore di recensioni.

I migliori aeroporti d’Europa invece sono, in ordine: Istanbul (4,4), Porto (4,4), Helsinki (4,4), Atene (4,3), Zurigo (4,3). Le qualità più apprezzate sono generalmente l’efficienza, il comfort, la qualità e la pulizia delle strutture, la semplicità negli spostamenti ed ovviamente i servizi ai viaggiatori.