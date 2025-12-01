La Mensa del Carmine lancia un appello: “Servono aiuti, ogni giorno oltre 450 pasti”
Dic 01, 2025 - Redazione Vesuviolive
Mensa del Carmine
Ogni giorno a Napoli, nel cuore popolare di Piazza Mercato, la Mensa del Carmine sostiene centinaia di persone in difficoltà. I volontari sono chiamati a preparare tra i 400 e i 450 pasti quotidiani, oltre a servire numerose colazioni al mattino, spesso dopo notti di gelo che colpiscono i senza dimora.
Un impegno enorme, che sta diventando sempre più complesso da sostenere. Per questo l’associazione lancia un appello alla cittadinanza: servono generi alimentari e aiuti economici per continuare a garantire un pasto caldo a chi non ha nulla.
L’appello della Mensa del Carmine
La Mensa del Carmine indica una lista precisa di alimenti indispensabili per coprire il fabbisogno quotidiano. I prodotti più urgenti sono:
- Olio extravergine di oliva
- Carne in scatola
- Legumi secchi o in scatola
- Formaggio da grattugiare
- Pasta mista
- Caffè
- Latte
- Zucchero
- Biscotti e merendine da colazione
- Cotolette di pollo surgelate
- Bastoncini di pesce surgelati
Questi alimenti permettono di mantenere un servizio costante, offrendo pasti completi e colazioni nutrienti a un numero di persone in continuo aumento.
Come contribuire: aiuti diretti o donazioni economiche
Chi desidera aiutare può recarsi direttamente presso la mensa e chiedere di Padre Francesco, punto di riferimento del servizio e della comunità che lo sostiene. Oltre alla consegna dei generi alimentari, è possibile effettuare una donazione economica tramite bonifico.
IBAN: IT61F0103003402000001343904
Intestazione: Associazione Padre Elia Alleva O. Carm. Onlus
Banca: Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Un presidio sociale indispensabile per Piazza Mercato
La Mensa del Carmine rappresenta uno dei punti di assistenza più importanti del centro storico di Napoli, capace di rispondere concretamente ai bisogni di chi vive in condizioni di estrema fragilità. Nelle ultime settimane, l’aumento delle richieste ha reso ancora più indispensabile la solidarietà dei cittadini.
L’appello è rivolto a tutti: un pacco di alimenti, una donazione o anche solo una visita possono fare la differenza nella vita di chi non ha altro sostegno. Una rete di volontari e benefattori che, ogni giorno, costruisce un argine alla povertà nella Napoli che resiste.