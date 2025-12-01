La Mensa del Carmine lancia un appello: “Servono aiuti, ogni giorno oltre 450 pasti”

Ogni giorno a Napoli, nel cuore popolare di Piazza Mercato, la Mensa del Carmine sostiene centinaia di persone in difficoltà. I volontari sono chiamati a preparare tra i 400 e i 450 pasti quotidiani, oltre a servire numerose colazioni al mattino, spesso dopo notti di gelo che colpiscono i senza dimora.

Un impegno enorme, che sta diventando sempre più complesso da sostenere. Per questo l’associazione lancia un appello alla cittadinanza: servono generi alimentari e aiuti economici per continuare a garantire un pasto caldo a chi non ha nulla.

L’appello della Mensa del Carmine

La Mensa del Carmine indica una lista precisa di alimenti indispensabili per coprire il fabbisogno quotidiano. I prodotti più urgenti sono:

Olio extravergine di oliva

Carne in scatola

Legumi secchi o in scatola

Formaggio da grattugiare

Pasta mista

Caffè

Latte

Zucchero

Biscotti e merendine da colazione

Cotolette di pollo surgelate

Bastoncini di pesce surgelati

Questi alimenti permettono di mantenere un servizio costante, offrendo pasti completi e colazioni nutrienti a un numero di persone in continuo aumento.

Come contribuire: aiuti diretti o donazioni economiche

Chi desidera aiutare può recarsi direttamente presso la mensa e chiedere di Padre Francesco, punto di riferimento del servizio e della comunità che lo sostiene. Oltre alla consegna dei generi alimentari, è possibile effettuare una donazione economica tramite bonifico.

IBAN: IT61F0103003402000001343904

Intestazione: Associazione Padre Elia Alleva O. Carm. Onlus

Banca: Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Un presidio sociale indispensabile per Piazza Mercato

La Mensa del Carmine rappresenta uno dei punti di assistenza più importanti del centro storico di Napoli, capace di rispondere concretamente ai bisogni di chi vive in condizioni di estrema fragilità. Nelle ultime settimane, l’aumento delle richieste ha reso ancora più indispensabile la solidarietà dei cittadini.

L’appello è rivolto a tutti: un pacco di alimenti, una donazione o anche solo una visita possono fare la differenza nella vita di chi non ha altro sostegno. Una rete di volontari e benefattori che, ogni giorno, costruisce un argine alla povertà nella Napoli che resiste.