Napoli, esplosione nella notte in una pizzeria: era stata inaugurata ieri

Esplosione in una pizzeria nel quartiere di San Pietro a Patierno a Napoli: un episodio ancor più sconcertante se si pensa che il locale era stato inaugurato proprio ieri.

Ieri l’inaugurazione, stanotte la bomba: esplosione in una pizzeria a Napoli

Una nuova apertura stroncata nella sua prima notte di vita. A Napoli, nel quartiere di San Pietro a Patierno, una pizzeria inaugurata appena 24 ore prima è stata danneggiata nella notte da un’esplosione causata da una bomba carta collocata all’esterno del locale.

L’ordigno, secondo le informazioni riportate da ANSA.it sarebbe esploso nelle ore notturne davanti all’ingresso del locale – secondo alcune ricostruzioni poco dopo l’una – svegliando i residenti e richiamando subito l’attenzione delle forze dell’ordine. Nonostante il forte boato, non si registrano persone ferite, un dato che limita gli effetti ma non la gravità dell’episodio.

I danni alla pizzeria, tuttavia, sono evidenti: la saracinesca, l’ingresso e parte degli arredi interni sono stati danneggiati dall’esplosione dell’ordigno rudimentale. Il locale, aperto da pochissimo, ora si trova costretto a fare i conti con un episodio che ha scosso non solo i titolari ma l’intera comunità del quartiere.

La proprietaria della pizzeria ha dichiarato agli investigatori di non aver mai ricevuto minacce né richieste estorsive in precedenza, elemento – riportato dal sito anteprima24 – che aggiunge mistero alla vicenda e complica la ricostruzione delle motivazioni dietro il gesto.

La condanna del prefetto

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e risalire ai responsabili dell’attentato, con rilevamenti tecnici e ascolto di testimoni e clienti della zona.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso “la più ferma condanna per l’esplosione di un ordigno avvenuta nella tarda serata di ieri ai danni di un esercizio commerciale”, sottolineando la necessità di intensificare “i servizi di controllo e vigilanza di tutta l’area interessata”.

Nonostante l’assenza di feriti, l’episodio riporta sotto i riflettori il tema della sicurezza delle attività commerciali in città, soprattutto in un periodo in cui le aperture e le nuove imprese rappresentano segnali di vitalità economica da tutelare. Le indagini proseguono per accertare se si sia trattato di un gesto intimidatorio o di un atto isolato e inspiegabile.