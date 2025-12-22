Bomba il giorno dell’inaugurazione, riapre Passione Culinaria: “I commercianti hanno pagato i danni”

Questa sera la nuova apertura di Passione Culinaria, la pizzeria di San Pietro a Patierno che il giorno dell’inaugurazione – lo scorso 10 dicembre – era stata parzialmente distrutta da una bomba. Un segnale che ad una prima apparenza potrebbe essere collegato al fenomeno del racket, anche se i titolari hanno precisato di non conoscere il motivo del gesto.

Passione Culinaria riapre grazie all’aiuto dei commercianti

Quello che è certo è che, nella decina di giorni appena trascorsi, i gestori hanno ricevuto la solidarietà di tutte le attività della zona. In una testimonianza video raccolta dall’attivista Gigi Lista, il titolare ha affermato che “I commercianti mi hanno ripagato tutti i danni. Mi hanno aiutato anche moralmente. Centinaia di persone sono entrate, anche sconosciuti che non avevo mai visto, alcuni addirittura piangendo. Non sono ancora perché mi hanno fatto questo (si riferisce a chi ha piazzato l’ordigno, ndr), io confido nella giustizia e che possa fare il suo corso”.

Dopo il racconto, il filmato si conclude con un appello di Lista affinché ognuno, specialmente artisti e persone in vista, possa recarsi in pizzeria e con la propria visibilità contribuire alla rinascita. Passione Culinaria si trova in via Quattro Aprile 81, San Pietro a Patierno, Napoli.