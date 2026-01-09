Napoli, il cambio residenza ora è solo online: resta indietro chi non è digitale

A Napoli il cambio di residenza adesso si fa soltanto per via telematica. Il Comune informa che dal 1° gennaio 2026 non sarà più possibile recarsi agli sportelli delle municipalità per effettuare il cambio di residenza: le uniche modalità concesse sono via PEC oppure online.

Come fare il cambio di residenza a Napoli

Per fare il cambio residenza via PEC bisogna inviare all’indirizzo cambi.residenza@pec.comune.napoli.it il modello di dichiarazione di residenza e la documentazione da allegare (la casella riceve anche da posta ordinaria). Per farla Online invece si possono usare i servizi di ANPR offerti dal Ministero dell’Interno, identificandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS all’indirizzo https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/ e selezionando il servizio di “Cambio di residenza” .

Se la digitalizzazione è un passo in avanti necessario ed opportuno, si evidenzia tuttavia che mancano indicazioni per coloro che sono un passo indietro. Si tratta di un’ampia platea di cittadini non alfabetizzati digitalmente e che non hanno gli strumenti idonei oppure non li sanno usare. È opportuno sottolineare che, precedentemente, solamente un giorno alla settimana era possibile presentare nelle municipalità i moduli per il cambio di residenza.