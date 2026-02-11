Stretta sui parcheggiatori abusivi durante Napoli-Como: cinque sanzionati e un denunciato

In occasione della sfida tra Napoli e Como allo stadio Maradona la Polizia Locale ha predisposto un massiccio piano di sorveglianza per gestire la sicurezza e il traffico nelle zone adiacenti all’impianto di Fuorigrotta coinvolgendo complessivamente settanta agenti e due ufficiali.

L’attività di pattugliamento ha portato a un bilancio operativo molto serrato con la rimozione forzata di 110 automobili parcheggiate in zone non consentite e la contestazione di 145 verbali per diverse violazioni del codice della strada.

Sul fronte della lotta all’illegalità diffusa sono stati individuati 5 parcheggiatori abusivi con il relativo sequestro degli incassi mentre uno di questi soggetti è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato 4 casi di occupazione di suolo pubblico dove erano state installate attrezzature senza alcuna autorizzazione.

Parallelamente agli interventi sulla viabilità i controlli si sono estesi agli esercizi commerciali per verificare il rispetto delle norme sulla pubblica incolumità portando alla sanzione di due negozianti che vendevano bevande in bottiglie di vetro nonostante il divieto vigente.

L’operazione ha prodotto anche 5 sequestri amministrativi legati alla vendita non autorizzata di bevande in lattina mentre in un’operazione collegata nel quartiere Vomero sono stati denunciati i gestori di due autorimesse accusati di illecita concorrenza aggravata da minacce.