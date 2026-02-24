Morte di Domenico: i NAS chiedono all’ASL di Bolzano chi ha fornito il ghiaccio secco

Proseguono gli accertamenti per chiarire chi abbia fornito materialmente il ghiaccio secco utilizzato nel trasporto dell’organo destinato al piccolo Domenico. L’obiettivo è ricostruire con precisione la catena delle responsabilità e capire cosa sia accaduto nel blocco operatorio la mattina del 23 dicembre 2025.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Alto Adige, la richiesta arriva dal Nas di Trento, che ha inviato una comunicazione ufficiale alla direzione medica dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.

La richiesta dei Nas sulla fornitura del ghiaccio secco

Nel documento inviato, i carabinieri chiedono di individuare con precisione le persone coinvolte nelle operazioni interne alla struttura sanitaria. In particolare, l’attenzione si concentra su chi fosse incaricato della gestione e distribuzione del ghiaccio all’interno dell’ospedale.

Nella comunicazione si chiede di identificare “gli adetti all’Officina ospedaliera, con particolare riguardo a coloro che erano preposti alla fornitura del ghiaccio” e gli “operatori sanitari in servizio presso il blocco operatorio, a disposizione del coordinatore”.

L’obiettivo: ricostruire presenze e responsabilità

L’indagine mira anche a chiarire chi fosse presente nel blocco operatorio durante le fasi cruciali legate all’espianto degli organi del donatore. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire la sequenza degli eventi e i passaggi organizzativi interni.

Nel testo inviato alla direzione sanitaria viene inoltre specificato: “Qualora da un approfondimento interno già aveste potuto verificare chi tra questi sia stato coinvolto nella fornitura del ghiaccio alla sala operatoria interessata all’espianto degli organi del donatore – è scritto ancora nella richiesta del Nas – si prega di voler trasmettere le risultanze“.