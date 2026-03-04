Funerali Domenico, Sal Da Vinci sposta la festa per la vittoria di Sanremo in rispetto del piccolo

Niente festa, almeno per ora, a Napoli per Sal Da Vinci. Il cantante partenopeo, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo con il brano “Per sempre sì”, aveva in programma un evento per celebrare il successo ottenuto sul palco dell’Ariston. Tuttavia, la celebrazione è stata rinviata per rispetto di un tragico evento che ha colpito la comunità.

Proprio nello stesso orario previsto per la festa, alle ore 15, si terranno infatti a Nola i funerali del piccolo Domenico Caliendo. Una coincidenza che ha portato l’artista a rivedere i suoi programmi e a rimandare l’appuntamento.

La decisione è maturata nella serata di ieri ed è stata confermata anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha risposto alla segnalazione di un utente sui social. Nel messaggio si chiedeva di posticipare la festa proprio per rispetto della cerimonia funebre del bambino.

“Ho sentito in TV che mercoledì a Napoli Sal Da Vinci festeggerà la sua vittoria e siccome in concomitanza alle 15 ci saranno i funerali a Nola per il piccolo Domenico, tu forse puoi dirgli di posticipare al giorno seguente la festa“, si legge nella segnalazione inviata al parlamentare.

Borrelli ha poi spiegato di aver contattato direttamente l’artista: “Ho sentito Sal che mi ha comunicato di aver già spostato l’evento per rispetto alla tragedia del piccolo Domenico. “Il bimbo prima di tutto”, mi ha scritto”.

Una scelta di sensibilità e rispetto che ha portato quindi al rinvio dei festeggiamenti per la vittoria sanremese, in segno di vicinanza alla famiglia del piccolo Domenico e alla comunità colpita dalla tragedia.